Resultado Super Bowl LII: Philadelphia Eagles x New England Patriots (41-33)

Obrigado a todos que estiveram conosco na transmissão dessa partida inesquecível e marcante! Nos vemos em setembro com a temporada regular 2018!

ESTATÍSTICAS DA PARTIDA (TIMES)

Philadelphia Eagles:

Jardas Totais: 538

Jardas Terrestres: 164

Jardas Aéreas: 374

Tempo de posse de bola: 34:04



New England Patriots:

Jardas Totais: 613

Jardas Terrestres: 113

Jardas Aéreas: 505

Tempo de posse de bola: 25:56

ESTATÍSTICAS DA PARTIDA (INDIVIDUAIS)

Philadelphia Eagles

Nick Foles: 28/43, 373 jardas, 3 TDs, 1 TD rec, e 1 INT

LeGarrette Blount: 14 att, 90 jardas, TD

Corey Clement: 4 rec, 100 jardas, TD

Zach Ertz: 7 rec, 67 jardas, TD



New England Patriots:

Tom Brady: 28/48, 505 jardas, 3 TDs

James White: 7 att, 45 jardas, 1 TD

Chris Hogan: 6 rec, 128 jardas, TD

Rob Gronkoswki: 9 rec, 116 jardas, 2 TDs

O lance que decidiu o SB LII! (Hannah Foslien/Getty Images)

Contrariando todos as expectativas após a lesão de Carson Wentz, o Philadelphia Eagles consegue seu primeiro título de Super Bowl na história (já havia ganho títulos antes da criação do SB).

Nick Foles é eleito o MVP do Super Bowl LII!

FLY EAGLES, FLY! DEPOIS DE QUASE 60 ANOS, O PHILADELPHIA EAGLES É CAMPEÃO DA NATIONAL FOOTBALL LEAGUE!!!!!!!! É O PRIMEIRO SUPER BOWL DA HISTÓRIA DA FRANQUIA!

4Q - 0:13

Brady tenta passe e é incompleto. 2nd & 10 faltando 9 segundos

4Q - 0:20



Brady com Gronk de novo, mais um first down e sai do campo. Patriots na linha de 49 jardas. AINDA HÁ ESPERANÇA!

4Q - 0:25

Brady conecta Gronk, que consegue o first down e sai do campo para parar o cronômetro

4Q - 0:38



AMENDOLA!

Tom Brady consegue achar Danny Amendola e conquista o first down! O PULSO AINDA PULSA PARA NEW ENGLAND!

4Q - 0:48



QUARTA DESCIDA!

Tom Brady não consegue completar o passe e vão arriscar. Se não converterem o jogo acaba

4Q - 0:52



Mais um passe incompleto. Terceira pra dez

4Q - 0:56



Tom Brady tenta o passe longo mas é incompleto

Agora, o Patriots precisa de um TD com uma conversão de dois pontos para levar o jogo para a prorrogação.

JAKE ELLIOTT ACERTA UM FIELD GOAL DE 46 JARDAS!!!

4Q - 1:56



Blount tenta mais uma corrida mas perde jardas e os Eagles estão em uma quarta descida. Os Eagles vão para o Field Goal...

TWO MINUTE WARNING E O EAGLES ESTÁ A UM FIRST DOWN PARA GARANTIR O TÍTULO DO SUPER BOWL LII

4Q - 2:02



Blount tenta mais uma corrida e só avança três jardas. 3rd & 5

4Q - 2:09



Blount corre tentando o first down para garantir o título e avança 2 jardas

FUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUMBLE!!!!!! TOM BRADY É SACKADO E SOFRE UM FUMBLE DE GRAHAM RECUPERADO PELO PHILADELPHIA EAGLES!!!! OS EAGLES ESTÃO A UM PASSO DE CONQUISTAR O SUPER BOWL LII

Patriots com a bola!

E AÍ, ZEBRA???? Foles tenta achar Jeffrey na conversão e Van Noy empurra o WR para evitar a recepção. Polêmica no SB!

E os Eagles vão para a conversão de dois pontos...

Confirmado: TOUCHDOWN!!!

A arbitragem está revisando o lance... QUE NERVOSISMO!

TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUCHDOWWWWWWWN PHILADELPHIA EAGLES!!! ZACH ERTZ!!



Foles conecta passe com o tight-end que pula para a endzone!



4Q - 2:25



Passe Incompleto!

Foles tenta o passe no fundo de endzone mas a bola sai do campo. 3rd & 7

4Q - 2:35



Jay Ajayi corre para três jardas e New England pede seu segundo timeout.

4Q - 2:40



A G H O L O R!

Foles para Agholor, novamente. Mais um first down!

4Q - 3:25



AGHOLOR AGAIN!

Nick Foles para Agholor, dessa vez para 18 jardas e os Eagles marcham rumo à endzone!

4Q - 4:11



AGHOLOR!!

Nick Foles sai do pocket e lança em movimento achando o WR, que recebe para um avanço de 10 jardas.

RECORDE: O jogo de hoje quebrou o recorde de jardas na história da pós-temporada. Os times, até agora, combinaram para 1.051 jardas.

4Q - 5:36



ZACH ERTZ!!



Na tentativa de conversão da quarta descida, Foles encontra o tight end para o avanço de duas jardas e o first down. MOMENTOS DECISIVOS NA PARTIDA!

4Q - 6:26



Foles sofre pressão e busca passe para Smith, que não consegue a conversão. 4th & 1

4Q - 7:00



Clemente recebe o screen pass e consegue apenas 7 jardas. 3rd & 1

4Q - 7:43



Blount corre e consegue duas jardas. 2nd&8

4Q - 8:35



FIRST DOWN PHILADELPHIA EAGLES!

Foles encontra Zach Ertz para a recepção de 7 jardas para o first down

New England Patriots pede um tempo.

8:35 pro fim do jogo, 3rd & 6 Eagles

4Q - 8:42



PASSE INCOMPLETO!

Foles tenta passe longo mas sem chances de recepção. 3rd & 6

4Q - 9:15



Jay Ajayi carrega a bola e ganha 4 jardas. 2nd & 6

Bola com o Eagles!!

UPDATE: Brady precisa apenas de mais 9 jardas para bater seu próprio recorde de QB com mais jardas passadas em um Super Bowl

TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUCHDOWWWWN NEW ENGLAND PATRIOTS!!!! ROB GRONKOWSKI!!



Passe de 4 jardas para o Gronk, que mesmo embolado com o defensor consegue a recepção! Gostkowski converte o XP e pela primeira vez o New England Patriots está na frente do placar do Super Bowl LII!

4Q - 10:00



James White corre para quarto jardas e primeira para o goal para o Patriots

4Q - 10:25



AMENDOLA MAIS UMA VEZ

Terceiro passe seguido e os Patriots já estão na redzone

4Q - 11:14



DANNY A M E N D O L A!

Segundo passe na direção do WR e mais um first down. Dessa vez, avanço de 30 jardas

4Q - 11:50



FIRST DOWN PATRIOTS!

Brady -> Amendola = Sucesso!

4Q - 12:28



Chris Hogan tenta o first down mas avança apenas 3 jardas. 3rd & 3

Patriots com a bola

CURIOSIDADE: Tom Brady precisa de apenas 63 jardas para igular o seu recorde de QB com mais jardas passadas na história do Super Bowl

FIELD GOAL!



Jake Elliott acerta o chute de 43 jardas e coloca mais três pontos de vantagem para os Eagles!

4Q - 15:00



AÍ NÃO, EAGLES!

Agholor recebe um screen pass e a defesa do Patriots engole o ataque do Eagles. Apenas um FG para Philadelphia

COMEÇA O ÚLTIMO QUARTO DA TEMPORADA!

FIM DE TERCEIRO QUARTO!

3Q - 0:29



Smith corre para sete jardas, momento decisivo para o Eagles. 3rd & 3

3Q - 1:23



Agholor corre para 9 jardas e mais um first down para o Eagles na linha de 23 jardas

3Q - 2:00



Blount tenta o jogo corrido e avança duas jardas

3Q - 3:23



NELSON AGHOLOR!

Foles novamente chama seu WR pro jogo! Lindo passe e um avanço de 24 jardas

Eagles com a bola!

TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUCHDOWWWWWWWWWWN NEW ENGLAND PATRIOTS!! CHRIS HOGAN!!



Lindo passe de 26 jardas de Brady para o WR, que entra na endzone e diminui a vantagem dos Eagles novamente para apenas três pontos. Gostkowski converte o XP

3Q - 3:40



DANNY AMENDOLA!

Brady conecta passe de 18 jardas e o Patriots avança...

3Q - 4:40



Dion Lewis avança para 3 jardas. 3rd & 2

3Q - 6:32



FLAG! HOLDING!

Kendricks segura Rob Gronkowski e o Patriots consegue um first down automático

Patriots com a posse

Confirmado! TOOOOOOOOOOOOUCHDOWN PHILADELPHIA EAGLES!

A jogada está sob revisão da arbitragem. Ao recepcionar a bola, Clement sofreu para manter o controle da bola e pode ter pisado fora do gramado

TOUCHDOWN PHILADELPHIA EAGLES!

Após passe cirúrgico de 22 jardas de Nick Foles, Clement faz a recepção e amplia a vantagem dos Eagles

3Q - 8:50



ZACH ERTZ, VOCÊ VEIO!

Após um play action perfeito, Foles encontra o tight end para o first down

3Q - 9:10



Na segunda descida, Jay Ajayi consegue avançar 9 jardas e o Eagles está a uma jarda de mais um first down

3Q - 10:00



BLOUNT!

O running back corre para dez jardas e conquista mais um first down! Eagles já no campo de ataque

3Q - 11:20



AGHOLOR!

Foles encontra Agholor e consegue o first down com um avanço de 17 jardas

3Q - 11:55



LeGarrette Blount começa o drive correndo para 4 jardas

Eagles no ataque

TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUCHDOWWWN NEW ENGLAND PATRIOTS! ROB GRONKOWSKI!



Praticamente um monólogo de Rob Gronkowski, que recebeu quatro passes na campanha e marcou o TD para diminuir a diferença para apenas três pontos! XP é bom

3Q - 13:30



SÓ DÁ ELE!

Gronk recebe mais um passe de 14 jardas, primeira pro goal!

3Q - 14:20



GRONK DE NOVO!

Tom Brady conecta o tight-end em mais um passe de 25 jardas. Patriots já em area de field goal

3Q - 14:50



AGORA SIM!

Brady acerta Gronk e os Patriots avançam 25 jardas

3Q - 14:57



Já na primeira jogada, Tom Brady tenta achar Gronkowski mas o passe é longo demais.

COMEÇA O TERCEIRO QUARTO! A posse é do New England Patriots

E foi desse jeito que Timberlake encerrou seu show do intervalo!

Can't Stop the Feeling faz todo mundo pular e Justin Timberlake vai para a galera!

Mirrors ilumina o U.S Bank Stadium!

Em homenagem a Prince, uma projeção da imagem do cantor sobre um pano branco sobe no show!

Com direito à 'Sexyback' e 'Suit & Tie', Justin Timberlake embala o U.S Bank Stadium!

É HORA DO SHOW!



Justin Timberlake começa sua apresentação no U.S Bank Stadium!

HORA DO INTERVALO!



Com direito a passe de TD recebido por Nick Foles, o Eagles vai vencendo o Patriots no U.S Bank Stadium por 22 a 12! Em instantes, começa a apresentação de Justin Timberlake

2Q - 0:00



Brady tenta passe lateral para Amendola, que nada pode fazer ao ser tackleado.

2Q - 0:03



Na tentativa de avançar rápido no campo, Brady tenta correr e é tackleado na linha de 50 jardas. Vem aí a hail mary!

TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUCHDOWN PHILADELPHIA EAGLES!!!! NICK FOLES!



QUE TRICKPLAY SENSACIONAL!!!

Na quarta descida, o RB Clement lança na endzone para o QB Nick Foles, que marca o touchdown para o Eagles! XP é bom (finalmente)

2Q - 0:38



E AÍ, ZEBRA??

Foles tenta um passe no fundo da endzone para Alshon Jeffrey, que sofre contato de Gilmore e o passe é incompleto. Quarta para o gol!

2Q - 0:40



Terceira para o gol, de novo Clemente corre pelo meio, avanço de uma jarda

2Q - 0:45



Na segunda para o gol, Clement tenta mais uma corrida pelo meio da linha e só consegue avançar seis jardas

2Q - 1:31



CLEEEEEEEEEEMENT!!!

Foles acha passe lateral para o RB que avança 55 jardas e o Eagles já consegue uma primeira para o goal!

2Q - 1:52



Foles conecta passe com Zach Ertz para o avanço de 7 jardas. 2nd & 3

Eagles no ataque!

TOOOOOOOOOOOOOOUCHDOWWWWWWWWN NEW ENGLAND PATRIOTS!! JAMES WHITE!!!



Brady acha James White, que quebra tackles e vai para a endzone marcar um TD de 26 jardas para os Patriots! No extra point, Gostkowski erra mais uma vez

2Q - 2:50



CHRIS HOGAN!!!



Tom Brady acha belo passe para Chris Hogan para um avanço de 45 jardas!

2Q - 4:15



FLAG! HOLDING!

Mills segura Amendola e os Patriots ganham uma primeira descida de graça

INTERCEPTAÇÃO!!!!!!!



Nick Foles tenta o passe longo para Alshon Jeffery, que não consegue a recepção e Duron Harmon toma a bola para os Patriots na linha de 10 jardas de defesa

2Q - 7:24



FALSE START!

Antes do snap, Zach Ertz comete falta. 5 jardas negativas para o Ealges

Eagles novamente no ataque

FIELD GOAL!!!



Gostkowski acerta chute de 45 jardas e coloca mais três pontos na conta do Patriots.

2Q - 8:00



NADA FEITO!

Após três tentativas, os Patriots só conseguem avançar duas jardas e vão para a tentativa de field goal

2Q - 8:48



BURKHEAD!!!

Passe curto de Brady para Burkhead, que correu para 46 jardas e os Patriots já estão no campo de ataque

TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUCHDOWWWWWN PHILADELPHIA EAGLES!! LEGARRETTE BLOUNT!



Saindo do backfield, o RB faz a lei do ex valer no Super Bowl e corre para um TD de 21 jardas! Na tentativa de conversão de dois pontos, os Patriots conseguem parar o ataque do Eagles

2Q - 9:45



ALSHON JEFFERY!!!!

Nick Foles acha passe de 22 jardas para o WR e o Eagles bate a porta da redzone do Patriots

BOLETIM MÉDICO: Após a pancada, Brandin Cooks sofre contusão na cabeça e está fora da partida

2Q - 11:58



TURNOVER IN DOWNS!!

Os Patriots arriscam a quarta descida, Brady tenta achar Gronkowski que não consegue receber e a bola é do Eagles

2Q - 12:00



TOM BRADY DROPA UM PASSE!!

Na tentativa de uma trick-play, Amendola lança para Tom Brady que não consegue a recepção e os Patriots não conseguem o first down. Quarta descida

2Q - 12:49



Brady força passe para White e quase é interceptado por Jenkins.

2Q - 12:59



ESSA DOEU!

Brady lança passe de 23 jardas para Cooks, que recepciona mas leva um tackle forte e cai no gramado. Tempo médico para atendimento do jogador

2Q - 13:10



Em menos de um minuto, o Philadelphia Eagles não consegue um first down e devolve a bola para os Patriots

2Q - 14:00



ERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRROU!!!!



Na tentativa de Field Goal do Patriots, o holder erra, e Gostkowski acaba chutando torto. New England joga três pontos fora!

2Q - 15:00



McLeod!!!! Em uma terceira descila, Cooks tenta saltar para fugir do tackle mas nada feito! Field goal para o Patriots!

2º QUARTO ESTÁ EM ANDAMENTO

Fim de primeiro quarto no Super Bowl LII

1Q - 0:20



James White tenta corrida pelo meio, na última jogada do primeiro quarto, e consegue um avanço de 2 jardas.

1Q - 1:30



TOM BRADY, SENHORA E SENHORES!!

O quarterback resiste à pressão no pocket e descola um passe longo de 50 jardas para Danny Amendola

1Q - 2:00



Dion Lewis corre pelo meio e avança apenas 3 jardas.

Bola com o Patriots!

TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUCHDOWN PHILADELPHIA EAGLES!!!



Nick Foles acha um belíssimo passe de 34 jardas para Alshon Jeffery e coloca o Eagles de novo na frente do placar! XP perdido por Jake Elliott.

Bola novamente com os Eagles

FIELD GOAL!!

Gostkowski acerta FG de 26 jardas e empata o Super Bowl LII

1Q - 5:00



AQUI NÃO!

Numa terceira descida, Brady tenta passe na endzone e J.Mills espalma a bola para longe! Apenas um field goal para os Patriots

1Q - 5:50



GROOOOOOOOOONK!!

Mais um passe pelo meio de Brady, dessa vez para 9 jardas na direção do TE

1Q - 7:00



CHRIS HOGAN!

Tom Brady acerta mais um passe em profundidade para o WR e os Patriots avançam mais 28 jardas.

1Q - 7:40



Brady conecta passe com James White para um avanço de 15 jardas

Eagles recoloca a bola em jogo. Hora do Patriots no ataque!

FIELD GOAL!



Elliott coloca a bola no meio do Y e abre o placar do Super Bowl!

1Q - 7:55



Foles tenta mais um passe mas nada feito. Apenas um field goal para o Eagles.

1Q - 8:00



Foles tenta o passe no fundo da endzone mas o passe é incompleto. 3rd & Goal

1Q - 9:00

FLAG!

Saída falsa para os Eagles. 2nd & Goal

1Q - 9:40

PRIMEIRA PARA O GOAL!



Foles faz passe lateral para Clement e o RB avança até a linha de 5 jardas

1Q - TORREY SMITH!! Nick Foles, mesmo pressionado, acha o WR para um passe de 15 jardas. O Eagles ruma à redzone dos Patriots

1Q - 13:29

FIRST DOWN, EAGLES!



Foles acha Alshon Jeffrey para um avanço de 17 jardas e consegue o first down!

1Q - 15:00



Nick Foles já faz o primeiro passe da partida para Agholor, um ganho de apenas 4 jardas

Gostkowski chuta a bola oval! ESTÁ VALENDO O SUPER BOWL LII!

Os Patriots ganham o coin toss e escolhem chutar. A primeira posse de bola do Super Bowl será do Philadelphia Eagles

Hora do coin toss!

Falta pouco, o Super Bowl LII já vai começar!

HINO NACIONAL AMERICANO SENDO CANTADO PELA CANTORA P!NK!

American The Beauty sendo cantado neste momento em U.S Bank Stadium

Neste momento, JJ Watt recebe o Walter Payton Man of the Year

EITA! Os Patriots foram vaiados ao entrarem em campo!

As equipes já estão entrando no gramado do U.S Bank Stadium!

NFL HONOURS

Na noite deste sábado (3), a NFL premiou os melhores jogadores da temporada 2017. Confira:

MVP: Tom Brady, do New England Patriots

Rookie of the Year: Alvin Kamara, do New Orleans Saints

Offensive Rookie of the Year: Alvin Kamara, do New Orleans Saints

Defensive Rookie of the Year: Marshon Lattimore, do New Orleans Saints

Offensive Player of the Year: Todd Gurley, do Los Angeles Rams

Defensive Player of the Year: Aaron Donald, do Los Angeles Rams

Comeback Player of the Year: Keenan Allen, do Los Angeles Chargers

Coach of the Year: Sean McVay, do Los Angeles Rams



Faltam 15 minutos para o ínicio da cerimônia do Super Bowl LII!

Vem com a gente!

Uma das apostas do Philadelphia Eagles para tentar parar Tom Brady é confiar no seu pass rush. Os Eagles terminaram a temporada como a equipe que mais pressionou os quarterbacks, com sete jogadores com, no mínimo, 20 pressões aos QBs da liga. Entretanto, para o torcedor do Patriots, existe um número que dá tranquilidade. Brady é o melhor QB da liga sob pressão, com um rating de 111.3, segundo a ESPN.

O Super Bowl LII nos apresenta um duelo inesperado na posição de Quarterback. De um lado, Tom Brady, que dispensa apresentações e do outro, Nick Foles, o até então reserva dos Eagles. Foles tem, no total da sua carreira, 31 vitórias, sendo 29 em temporada regular e duas em playoffs. Tom Brady, apenas em playoffs, coleta 27 vitórias, ou seja, o camisa #12 tem quase o mesmo número de vitórias da carreira do QB dos Eagles só na pós-temporada.

O Philadelphia Eagles tem como um ponto chave para vencer a partida, o jogo corrido. Além de ter grandes running backs no backfield, como LeGarrette Blount e Jay Ajayi, o jogo terrestre também pode interferir na defesa. A defesa do New England Patriots durante a temporada, sofreu demais contra o jogo corrido, foi apenas a 20ª melhor em jardas terrestres. Além do mais, quanto mais tempo o ataque do Eagles permanecer em campo, menor é a chance de Tom Brady ter tempo para fazer de suas artes.

Boa tarde, torcedor!! Hoje é o grande dia! O Super Bowl LII começa às 21h30, mas aqui na VAVEL Brasil você acompanha todo o pré-jogo!

CURIOSIDADES SOBRE O SUPER BOWL

O Pittsburgh Steelers é o maior campeão do Super Bowl, com seis títulos. San Francisco 49ers, Dallas Cowboys e New England Patriots figuram na segunda posição, com 5 troféus cada.



A Flórida é o estado norte-americano que sediou o Super Bowl por mais vezes na história, com 15 finais. Em segundo lugar, fica a Califórnia com 12.



O Super Bowl é o evento esportivo mais assistido da história dos Estados Unidos. Em relação ao resto do mundo, a final da NFL perde apenas para a final da UEFA Champions League.



Os dois primeiros Super Bowls foram vencidos pelo Green Bay Packers, sob o comando do técnico Vince Lombardi e em sua homenagem o troféu ao campeão da NFL foi batizado de Vince Lombardi Trophy.



Vestir branco pode signficar sorte: Doze dos últimos treze Super Bowls foram ganhos pelas equipes que vestiram branco, exceto o Green Bay Packers de 2011. Nesta final, o New England Patriots usará o seu uniforme branco. Será?



Recorde de público: Em 1980, cerca de 103.985 pessoas estiveram presente no Rose Bowl em Pasadena, California, no Super Bowl XIV, quando Los Angeles Rams x Pittsburgh Steelers se enfrentaram. Naquela oportunidade, melhor para os Steelers, que venceram por 31 a 19.

CURIOSIDADES SOBRE OS TIMES

Em caso de vitória dos Patriots, Tom Brady irá se tornar o quarterback mais velho a vencer um Super Bowl, ultrapassando Peyton Manning.



Dois jogadores dos Eagles podem ser bicampeões consecutivos do Super Bowl. Sim, é isso mesmo! O running back LeGarrette Blount e o defensive end Chris Long eram jogadores dos Patriots na última temporada e conquistaram o título frente o Atlanta Falcons.

COMO FOI A TEMPORADA?

Eagles - Com um começo surpreendente comparado a última temporada, o Philadelphia Eagles foi o primeiro time a garantir classificação para a pós-temporada. Com uma campanha 13-3, as águias garantiram a seed #1 da NFC, o que significaria um favoritismo absurdo para os playoffs, certo? Não! Pelo menos não até a lesão de Carson Wentz. O quarterback sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho direito e ficou fora do resto da temporada. Coube a Nick Foles a missão de levar o Eagles ao Super Bowl. E o reserva conseguiu. Apesar de uma emocionante vitória em cima do Atlanta Falcons no Divisional Round e um massacre no Minnesota Viking na final da NFC, os Eagles chegam à final como zebra, mas não pode ser dado como um adversário fácil de bater.



Patriots - Um começo turbulento mas que, no final, deu tudo certo. Bill Belichick e seus blue caps foram derrotados de forma surpreendente logo no kickoff da temporada, em casa, por 42 a 27 para o Kansas City Chiefs. Com inúmeros problemas defensivos, os Patriots sofreram 128 pontos somente nos primeiros quatro jogos e iniciaram a temporada com 2-2. Entretanto, o ataque é a melhor defesa. Com o trio Brady, Gronkowski e Amendola inspirados, o time de New England engatou a sexta marcha e rumou à pós-temporada com 13-3 e a seed #1 da AFC, apesar de algumas polêmicas envolvendo a arbitragem. Batendo o Tennessee Titans de forma tranquila no Divisional Round e sofrendo para passar do Jacksonville Jaguars na final da AFC, os Patriots são os favoritos para vencer o Super Bowl LII, de acordo com as casas de apostas.

FIQUE DE OLHO

Pelo lado do Philadelphia Eagles, o destaque fica por conta do TE Zach Ertz (3º melhor tight-end da temporada regular em jardas recebidas, com 824).



Já no New England Patriots, o destaque não pode ser ninguém mais do que Tom Brady. O quarterback vai para o seu oitavo Super Bowl sendo o que passou para mais jardas durante a temporada regular, 4.577.

ESTÁDIO

O palco do Super Bowl LII será o novíssimo U.S Bank Stadium, em Minneapolis, Minnesota. A nova casa do Minnesota Vikings foi inaugurada em 18 de Setembro de 2016, em um Sunday Night Football entre Vikings e Packers. O estádio tem capacidade para receber até 66.200 pessoas, mas para o Super Bowl, houve um aumento e o estádio comportará 73.000 pessoas. Essa será a segunda vez que o Super Bowl acontecerá em Minneapolis. Em 1992, Washington Redskins e Buffalo Bills se enfrentaram no Super Bowl XXVI, onde a franquia da capital levou a melhor e saiu com título.

Foto: Getty Images/Icon Sportswire



QUEM CANTARÁ O HINO AMERICANO?

Além do Halftime Show, o hino americano cantado antes da partida também é uma atração esperada. Conhecido por ser uma nação bastante patriota, os americanos dão muito valor ao hino nacional e no Super Bowl não é diferente. A cantora P!nk está com a responsabilidade neste ano e entrará para o hall de artistas que já passaram por este momento como Beyoncé, Whitney Houston, Billy Joel, Lady Gaga, Neil Diamond, Christina Aguilera, Mariah Carey, entre outros.

HALFTIME SHOW

Neste ano, o Super Bowl terá como atração no show do intervalo nada menos do que Justin Timberlake. O cantor americano fará sua segunda aparição no halftime show. A primeira vez que Justin apareceu foi no Super Bowl XXXVIII, ao lado de Janet Jackson e foi o show mais polêmico desde a sua criação. Durante a apresentação, o Justin puxou parte da roupa de Janet e expôs o seio da cantora, em um escândalo que ficou conhecido como Nipplegate.



Foto: Getty Images



O QUE DISSERAM?

Patriots - Tom Brady, claramente, foi o jogador mais procurado para entrevistas durante a semana e o principal assunto não foi a chance do quarterback ganhar o sexto anel de campeão, e sim Rob Gronkowski. O tight-end foi colocado no protocolo de concussão durante a final da AFC e era dúvida para a partida. Porém, Gronk foi liberado, para a alegria de Brady: "Isso me faz feliz. Ele é uma grande arma para nós. Ele é um cara que sempre aparece com uma grande atitude. Ele é simplesmente um incrível jogador. Espero que ele possa ir lá e jogar seu melhor jogo do ano", disse o QB.

Eagles - Pelo lado do time da NFC, Gronk também foi assunto, mas para o safety Malcolm Jenkins, provável jogador que terá a missão de parar o TE do Patriots: "Obviamente eu esperava por este duelo. Ele é um dos melhores tight ends da liga. Ele faz um grande trabalho criando contato e usando seu corpo para distanciar o defensor da bola e pegar lançamentos que seriam divididos. Ele é mais rápido do que a maioria dos defensores e Brady manda passes em lugares em que só ele consegue pegar".

NEW ENGLAND PATRIOTS

Os comandados de Bill Belichick estão mais uma vez no Super Bowl. Pela décima vez, oitava só no século XXI, o Patriots chega a oportunidade de conquistar o sexto título da franquia.



ATAQUE - Capitaneado por Tom Brady, o setor ofensivo do Patriots foi mais uma vez o ponto forte da equipe durante a temporada e isso é confirmado quando vemos as estatísticas:

Melhor em jardas por jogo

2º melhor em jardas aéreas

10º melhor em jardas terrestres

2º com mais pontos marcados



DEFESA - O setor mais criticado do time durante a temporada. Nas primeiras semanas, a defesa não passou confiança e colocou em xeque o rendimento do time como um todo. Entretanto, Matt Patricia, coordenador defensivo, colocou ordem na casa. Mas graças as primeiras semanas, as estatísticas foram prejudicadas:

29ª que menos cedeu jardas por jogo

30ª melhor contra o jogo aéreo

20ª melhor contra o jogo terrestre

5ª que cedeu menos pontos

A equipe comandada por Doug Pederson vai para o terceiro Super Bowl da história da franquia e vão com tudo para mudar o retrospecto. O Eagles foi derrotado nas duas vezes em que chegou à final da NFL, em 1980 para o Oakland Raiders e em 2004 para o New England Patriots, seu rival neste ano.



ATAQUE - O setor ofensivo do Eagles foi um dos pontos fortes da equipe durante a temporada e chega ao Super Bowl com os seguintes números:

7º melhor em jardas por jogo

13º melhor em jardas aéreas

3º melhor em jardas terrestres

3º equipe que marcou mais pontos



DEFESA - Talvez, após a lesão de Carson Wentz, o ponto mais sólido do time. E isso se traduz nos números da temporada:

4ª que menos cedeu jardas por jogo

17ª melhor contra o jogo aéreo

Melhor contra o jogo terrestre

4ª que menos cedeu pontos

VOCÊ SABIA?

Não vai ser a primeira vez que Eagles e Patriots se enfrentam em um Super Bowl. No dia 6 de Fevereiro de 2005, os times disputaram o Super Bowl XXXIX, em Jacksonville. Naquela oportunidade, melhor para Tom Brady e companhia, que venceram por 24 a 21 e levaram para casa o Vince Lombardi Trophy.



ÚLTIMO CONFRONTO

A equipes se enfrentaram pela última vez na Semana 13 da temporada de 2015. O confronto marcou uma grande virada dos Eagles em pleno Gillette Stadium. Após estar perdendo por 14 a 0, o time comandado pelo HC Chip Kelly marcou 35 pontos consecutivos, com direito a Tom Brady tendo uma pick-six e Sproles retornando um punt para um TD de 83 jardas. A partida acabou 35 a 28 para o time da Filadélfia.

HISTÓRICO DO CONFRONTO

Eagles e Patriots se enfrentaram 13 vezes na história da NFL e a vantagem é da franquia da Filadélfia, com 7 vitórias contra 6 de New England.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Philadelphia Eagles x New England Patriots ao vivo no US Bank Stadium, em Minnesota, valendo pelo Super Bowl LII. A transmissão começará na hora da partida, às 21h30, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!