Rob Gronkowski deixa em aberto carreira na NFL: "Vou avaliar meu futuro"

Após uma derrota frustrante para o Philadelphia Eagles no Super Bowl LII por 41 a 33, o Tight End do New England Patriots, Rob Gronkowski afirmou que não sabe o que será do futuro da sua carreira. Com 28 anos, o atleta vem sofrendo com várias lesões no joelho esquerdo, no quadril e na cabeça, contusões que encurtam a carreira de jogadores de futebol americano.

“Definitivamente vou avaliar meu futuro, essa é uma certeza. Vou me sentar com minha família nas próximas semanas e ver onde estou em relação a isso”, falou o jogador.

Gronkowski ainda tem, em teoria, mais dois anos de contrato, terminando em 2020, mas seu corpo parece não aguentar até esse período.

O cornerback Malcolm Butler também deu entrevista que causou um certo tumulto na imprensa esportiva. O jogador de 24 anos foi o herói do Super Bowl XLIX, quando interceptou Russell Wilson, no minuto final do jogo e deu a vitória para seu time. Mas parece que o técnico Bill Belichick não tem mais planos de deixar o atleta no time dos Patriots para o futuro.

Titular absoluto, o defensor foi deixado no banco por toda a final de hoje, não entrando em nenhuma jogada em que a defesa de New England esteve em campo, sendo substituído por Eric Rowe.

“Eles desistiram de mim. F***. As coisas são como são”, disse o atleta. “Não sei o que aconteceu. Acho que não joguei bem o bastante, ou eles não estavam confortáveis. Não sei. Mas eu poderia ter mudado o jogo”, ainda completou, sobre o que pensava que seriam os motivos do treinador.