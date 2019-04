Richard Sherman é cortado pelo Seattle Seahawks; Jeremy Lane também é dispensado

Precisando abrir espaço em seu salary cap, o Seattle Seahawks dispensou Richard Sherman nesta sexta-feira (9), confirmando os rumores que foram criados durante a semana. A informação é de Adam Schefter, da NFL Network.

O que foi mais uma baixa na Legion of Boom. Depois de trocar o DE Michael Bennett para o Philadelphia Eagles, foi a vez do cornerback dizer adeus a Seattle após sete temporadas com a franquia.

Durante o último ano, Sherman sofreu uma ruptura do tendão de aquiles em um Thursday Night Football contra o Arizona Cardinals e ficou fora do resto da temporada. O que na realidade, foi seu último jogo defendendo o azul e verde da costa oeste.

O camisa 25, em sete anos como jogador do Seahawks, teve 279 tackles totais, 99 passes desviados, 32 interceptações, e cinco fumbles forçados, foi selecionado quatro vezes para o Pro Bowl e venceu o Super Bowl XLVIII, sendo um dos pilares do time na temporada.

O patrão ficou maluco!

Além de dispensar Richard Sherman, o Seattle Seahawks também cortou outro cornerback, Jeremy Lane. Os dois cortes feitos pela franquia causam um efeito significativo, a abertura de um espaço de US$ 15,7mi no Salary Cap.

Jeremy Lane em ação pelo Seahawks (Foto: Christian Petersen/Getty Images)

Lane foi draftado por Seattle em 2012, e foi campeão do Super Bowl XLVIII. No Super Bowl XLIX, o CB conseguiu sua primeira interceptação na carreira, contra Tom Brady e o New England Patriots. Na carreira, foram 146 tackles, duas interceptações e um fumble forçado.

Curiosamente, Jeremy tweetou uma mensagem de apoio para Sherman, quando havia sido informado da dispensa de seu companheiro de secundária e em uma hashtag perguntou "Quem é o próximo?"

That text message got my heart hurting ... damn 25 was my Dawg #WhatsNext — jeremy lane (@StayingInMyLane) 7 de março de 2018

Na temporada passada, o camisa 20 havia sido trocado com o Houston Texans, entretanto, não foi aprovado nos exames físicos e voltou para Seattle. Agora, o cornerback está livre para procurar uma franquia para disputar a temporada 2018 da NFL.