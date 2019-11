Para abrir espaço no salary cap, Philadelphia Eagles troca WR Torrey Smith por CB Daryl Worley

Depois de vencer o primeiro Super Bowl de sua história, o Philadelphia Eagles tinha uma missão complicada: resolver a situação de seu salary cap. A equipe estava mais de US$ 10 milhões acima do limite e Howie Roseman, general manager das águias da Pensilvânia, resolveu pôr as mãos na massa. Nesta sexta-feira (9), o wide receiver Torrey Smith acabou trocado.

Veterano de 29 anos, Smith receberia US$ 5 milhões na próxima temporada e tinha seu corte cogitado pelos Eagles por conta do alto valor. Contando com Alshon Jeffery e Nelson Agholor, além do segundoanista Mack Hollins, Philadelphia conseguiu uma troca pelo cornerback Daryl Worley, do Carolina Panthers, segundo informou Adam Schefter.

Worley, draftado pelos Panthers na terceira rodada do draft de 2016, ainda está em seu contrato de calouro e terá um impacto de menos de US$ 1 milhão no cap de Philadelphia. Os dois jogadores ainda têm mais dois anos de vínculo com suas respectivas equipes.

Foto: Icon Sportswire/Getty Images

Na última temporada, Torrey Smith viveu altos e baixos nos Eagles. Apesar de ser importante no vestiário e uma ameaça para jogadas longas, o WR sofreu com drops e terminou o ano com apenas 36 recepções, para um total de 430 jardas e 2 touchdowns.

Por outro lado, Worley viu seus números crescerem em relação à sua temporada de calouro em Carolina. Titular em 14 das 16 partidas da equipe, o CB teve 64 tackles, um sack, dez passes defendidos e duas interceptações. Uma curiosidade: o jogador nasceu na cidade da Philadelphia.