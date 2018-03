Circuito mundial de surfe: Gabriel Medina e Silvana Lima fazem boa estreia na etapa de Bells Beach

Após a ótima estreia de Silvana Lima nas águas de Winkipop, na Austrália, foi a vez dos brasileiros darem início às baterias. O campeão mundial Gabriel Medina derrotou os compatriotas Ítalo Ferreira e Ian Gouveia e se garantiu no Round 3 da competição.

Medina largou na frente ao surfar uma boa onda e garantiu 6.83 pontos. Na segunda, ganhou nota 5.67 e fechou a bateria por 12.50 pontos. O potiguar Ítalo Ferreira terminou o confronto na segunda colocação com 11.40. Já Ian Gouveia somou apenas 8.23 pontos. Ambos ainda terão chance de avançar de fase nos confrontos de repescagem.

Em sequência, foi a vez de Caio Ibelli cair na água. O brasileiro enfrentou Patrick Gudauskas e Jordy Smith, atual campeão da segunda etapa do circuito, mas não conseguiu a vitória. Ibelli somou 12.16 pontos e terminou a bateria em terceiro lugar.

O catarinense Tomás Hermes terminou o Heat 5 na segunda colocação ao perder para o atual campeão mundial John John Florence. Adriano de Souza também não conseguiu boa combinação de ondas e foi superado por Michel Bourez. Na última bateria do dia, Yago Dora foi superado por Matt Wilkinson e Jeremy Flores.

Baterias adiadas

A comissão técnica da World Surf League decidiu adiar as quatro últimas baterias do dia pela má condição do mar. A próxima chamada acontecerá nesta sexta-feira (30), às 17h (horário de Brasília). Michael Rodrigues, Willian Cardoso e Jessé Mendes representam o Brasil no fim do Round 1, em Bells Beach.

Resultado do primeiro dia do masculino:

1 Griffin Colapinto (EUA) 12.53, Filipe Toledo (BRA) 11.50, Michael February (AFR) 8.43

2 Owen Wright (AUS) 10.73, Conner Coffin (EUA) 9.10, Ezekiel Lau (HAV) 6.17

3 Jordy Smith (AFR) 14.30, Patrick Gudauskas (EUA) 14.27, Caio Ibelli (BRA) 12.16

4 Gabriel Medina (BRA) 12.50, Italo Ferreira (BRA) 11.40, Ian Gouveia (BRA) 8.23

5 John John Florence (HAV) 13.76, Tomas Hermes (BRA) 10.30, Mikey McDonagh (AUS) 8.34

6 Julian Wilson (AUS) 11.10, Joan Duru (FRA) 10.83, Carl Wright (AUS) 7.83

7 Michel Bourez (TAI) 14.10, Adriano de Souza (BRA) 10.97, Keanu Asing (HAV) 10.87

8 Matt Wilkinson (AUS) 11.70, Jeremy Flores (FRA) 11.00, Yago Dora (BRA) 10.16

Baterias pendentes:

9 Kolohe Andino (EUA), Frederico Morais (POR), Willian Cardoso (BRA)

10 Adrian Buchan (AUS), Connor O’Leary (AUS), Michael Rodrigues (BRA)

11 Joel Parkinson (AUS), Kanoa Igarashi (JAP), Wade Carmichael (AUS)

12 Mick Fanning (AUS), Sebastian Zietz (HAV), Jessé Mendes (BRA)

Resultado do primeiro dia do feminino:

1 Carissa Moore (HAV) 14.50, Sage Erickson (EUA) 9.33, Bronte Macaulay (AUS) 8.80

2 Coco Ho (HAV) 12.80, Stephanie Gilmore (AUS) 11.93, Keely Andrew (AUS) 10.77

3 Silvana Lima (BRA) 15.67, Kobie Enright (AUS) 11.00, Sally Fitzgibbons (AUS) 10.44

4 Tyler Wright (AUS) 13.83, Paige Hareb (NZL) 10.83 Malia Manuel (HAV) 8.63

5 Lakey Peterson (EUA) 14.17, Tatiana Weston-Webb (HAV) 13.07, Macy Callaghan (AUS) 9.73

6 Johanne Defay (FRA) 12.87, Caroline Marks (EUA) 12.34, Nikki Van Dijk (AUS) 7.63