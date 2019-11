Resultado luta Amanda Nunes x Raquel Pennington no UFC 224

Amanda Nunes fala após vitória no UFC 244:

"Foi a luta mais difícil da minha carreira. Eu respeito muito Raquel Pennington e Tecia Torres. Hoje à noite vamos celebrar nossa amizade, tomar uma cerveja, comemorar. Muito obrigada, galera. Foi muito importante pra mim ter todos vocês aqui. Foi algo que nunca senti antes. Quero deixar bem claro: eu moro lá fora, mas eu defendo a bandeira do Brasil. Esse cinturão é nosso. Vim aqui para dividir com vocês"

CONFIRA OS RESULTADOS DO CARD PRINCIPAL:

Peso-galo: Amanda Nunes venceu Raquel Pennington por nocaute técnico aos 2min36s do R4.

Kelvin Gastelum venceu Ronaldo Jacaré por decisão dividida (29-28, 28-29, 29-28).

Mackenzie Dern venceu Amanda Cooper por finalização aos 2min27 do R1.

John Lineker vence Brian Kelleher por nocaute aos 3min43s do R3.

Lyoto Machida vence Vitor Belfort por nocaute no R2.

Vão começar as lutas do card principal!

Cézar Mutante finaliza Karl Roberson aos 4min45s do R1.

Alexey Oleynik venceu Júnior Albini por finalização a 1m45 do R1.

Davi Ramos vence Nick Hein por finalização aos 4min15s do R1.

Brasileiro fica nas costas de Hein e encaixa estrangulamento. Alemão tenta se defender, mas não resiste e bate.

A luta começa morna. Os adversários se estudam. Davi Ramos tenta uma agarrada, alemão se defende e luta permanece no chão.

Jack Hermansson fica por cima de Thales Leites e começa a trabalhar forte no ground and pound, até que o árbitro interrompe e dá a vitória a Hermansson por nocaute técnico.

No segundo combate deste sábado, você acompanha a luta entre os meio-médios Alberto Miná e Ramazan Emeev.

Grande início de evento! Markus Maluko deu show contra James Bochnovic, dominou e finalizou no primeiro round. Bem melhor do que sua estreia

Confira os resultados completos da pesagem

Amanda Nunes (61,2kg) x Raquel Pennington (61,2kg)

Ronaldo Souza (84,3kg) x Kelvin Gastelum (83,9kg)

Mackenzie Dern (55,8kg)* x Amanda Cooper (52,6kg)

John Lineker (61,7kg) x Brian Kelleher (61,7kg)

Vitor Belfort (83,4kg) x Lyoto Machida (84,3kg)

Cezar Ferreira (84,3kg) x Karl Roberson (83,9kg)

Aleksei Oleinik (106,6kg) x Junior Albini (120,6kg)

Davi Ramos (70,7kg) x Nick Hein (70,3kg)

Elizeu Zaleski dos Santos (77,5kg) x Sean Strickland (77,1kg)

Warlley Alves (77,5kg) x Sultan Aliev (77,5kg)

Thales Leites (84,3kg) x Jack Hermansson (84,3kg)

Alberto Mina (77,5kg) x Ramazan Emeev (77,5kg)

Markus Perez (84,3kg) x James Bochnovic (84,3kg)

*Não atingiu o peso limite da luta e perderá 30% da bolsa para a adversária.

Todos os atletas escalados para o UFC 224, que acontece neste sábado, subiram na balança nesta sexta-feira e fizeram as tradicionais encaradas na pesagem cerimonial do evento.

CONFIRA AS LUTAS QUE SERÃO REALIZADAS

CARD PRELIMINAR (a partir de 19h15, horário de Brasília)

Peso-médio: Cézar Mutante x Karl Roberson

Peso-pesado: Alexey Oleynik x Júnior Albini

Peso-leve: Davi Ramos x Nick Hein

Peso-meio-médio: Elizeu Capoeira x Sean Strickland

Peso-meio-médio: Warlley Alves x Sultan Aliev

Peso-médio: Thales Leites x Jack Hermansson

Peso-meio-médio: Alberto Miná x Ramazan Emeev

Peso-médio: Markus Maluko x James Bochnovic

CARD PRINCIPAL (a partir de 23h, horário de Brasília)

Peso-galo: Amanda Nunes x Raquel Pennington

Peso-médio: Ronaldo Jacaré x Kelvin Gastelum

Peso-palha: Mackenzie Dern x Amanda Cooper

Peso-galo: John Lineker x Brian Kelleher

Peso-médio: Vitor Belfort x Lyoto Machida

Além disso, Vitor Belfort fará sua última luta pela franquia, justamente em sua cidade natal. O desafiante será Lyoto Machida, outro brasileiro. Ronaldo Jacaré ainda enfrenta Kelvin Gastelum.

O UFC Rio acontecerá na Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca. A principal atração do evento é a luta entra Amanda Nunes e Raquel Pennington. A vencedora fica com o cinturão do peso-galo.

