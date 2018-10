Defensor dos Steelers, Alejandro Villanueva dá boas vindas ao Benfica em Pittsburgh

Um dos gigantes da linha ofensiva dos Steelers atacou no esporte da bola redonda. O tackle Alejandro Villanueva visitou o esquadrão do Benfica nessa segunda-feira (23). O clube português está em Pittsburgh se preparando para sua estreia na International Champions Cup. O zagueiro brasileiro Luisão trocou camisa com o defensor do número 78 dos Steelers, que mostrou habilidade nas embaixadinhas.

Foto: Reprodução/Instagram/SLBenfica

A ICC está em sua sexta edição, é composta por 18 equipes e viaja por três continentes: América do Norte, Europa e Ásia. Os encarnados representam o futebol luso e estreiam contra o Borussia Dortmund na próxima quarta-feira (25), no Heinz Field, e Villanueva já declarou torcida ao Benfica.

No mesmo dia, os Steelers começam o trabalho no training camp, que acontece no Saint Vicent College, na cidade de Latrobe, pelo 53º ano seguido. O encerramento das atividades acontece no pote de mostarda, com treino e festa para a família no dia 19 de agosto. Pela pré-temporada da NFL, o Tennessee Titans visita o time de Pittsburgh na tarde do sábado seguinte (25/8).

Em 2018, os Steelers foram campeões da AFC Norte e Villanueva viveu o melhor ano de sua carreira, sendo selecionado para o Pro Bowl, o jogo das estrelas da NFL.