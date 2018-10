Fora no último ano na NFL, Luck pode jogar contra Seahawks na pré-temporada

Depois de perder toda a temporada 2017 por conta de uma lesão no ombro direito, Andrew Luck vem realizando treinos com o time de recebedores dos Colts. O retorno do quarterback parece estar próximo, e o técnico Frank Reich diz que o atleta já pode jogar contra o Seahawks na pré-temporada.

“Eu planejaria ele jogando em Seattle”, disse o treinador sobre a volta do camisa 12 aos gramados.

Após dois anos jogando lesionado e fora da temporada passada, a franquia de Indiana sofreu bastante com a ausência de um de seus principais jogadores. Com quatro vitórias e doze derrotas (4-12), os números da equipe explicam porque a última temporada foi para os torcedores esquecerem.

Para se ter uma ideia, os Colts tiveram o segundo pior ataque em jardas por jogo (284.6), pior em jardas por jogada (4.6) e terceiro pior em pontos por jogo (16.4). Além disso, tiveram a menor quantidade de TDs aéreos (13, empatado com os Bears) e o time que mais cedeu sacks (54).

Porém, o péssimo desempenho da linha ofensiva vem desde 2015, quando Luck se machucou. Durante a semana 3, o quarterback sofreu uma lesão no ombro direito e desde então não se recuperou totalmente. Depois de jogar a temporada 2016 com dores, o jogador realizou uma cirurgia em janeiro de 2017, perdendo toda a temporada. Mas o que tudo indica é que Luck já está pronto para compor o elenco e ajudar a fraca linha ofensiva da equipe.

A importância do jogador é tão grande, que o seu retorno vem sendo aguardado mesmo para os mais críticos. Em cinco anos com Andrew Luck atuando Indianapolis Colts, a franquia avançou três vezes aos playoffs na primeira colocação, e ficando em segundo lugar nas outras duas oportunidades.

Além do confronto contra o Seahawks que ocorre no dia 9 de agosto, durante a pré-temporada a franquia do Indianapolis Colts ainda irá enfrentar os Ravens, 49ers e seu rival de divisão, Bengals.