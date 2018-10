Mike McCarthy exalta Reggie Gilbert após vitória: "Excelente jovem jogador"

Apesar do placar elástico, o triunfo do Green Bay Packers sobre o Pittsburgh Steelers por 51 a 34 teve seus momentos defensivos. Autor de 2.5 sacks na partida, Reggie Gilbert foi assunto na coletiva de imprensa do técnico Mike McCarthy. Ao ser perguntado sobre a atuação do linebacker, o treinador não poupou elogios.

"O que eu falar sobre Reggie será pouco. Eu apenas amo sua trajetória, sua história, a maneira como ele tem crescido nesse programa. Ele é um excelente jovem jogador. Muito versátil também", disse.

McCarthy também comentou sobre o desempenho dos tight ends no confronto. Jimmy Graham fez sua estreia e anotou um dos touchdowns da partida, mas quem surpreendeu mesmo foi o até então desconhecido Robert Tonyan, com uma recepção fantástica na end zone: "Claramente foi a melhor produção que eu vi desse grupo na pré-temporada", afirmou.

Acerca das lesões que tiraram da partida o wide receiver Jake Kumerow e o offensive guard Justin McCray, Mike McCarthy desconversou: "Ainda não fui para o vestiário, então não tenho nenhuma informação", finalizou.