Segunda semana de pré-temporada da NFL começa com confrontos empolgantes

As franquias da NFL seguem sua preparação para a temporada regular que tem seu início no próximo dia 6 de setembro. Na noite desta quinta-feira (16), tivemos os jogos entre Steelers x Packers, Patriots x Eagles e Jets x Redskins.

Os confrontos foram válidos pela semana dois da pré-temporada. Naturalmente, nestas partidas as equipes testam jogadores calouros para ver seu desempenho em campo.

Patriots x Eagles

New England Patriots e Philadelphia Eagles se enfrentaram pela primeira vez após o Super Bowl LII. O jogo disputado no Gillette Stadium, terminou com vitória dos Patriots por 37 a 20. A partida marcou a primeira aparição de Tom Brady nesta pré temporada. O destaque foi a estreia do calouro Isaiah Wynn, draftado na 23ª escolha de primeira rodada, e que saiu ainda no primeiro quarto com uma possível lesão no tornozelo.

A jogada da partida fica por conta do sack de Raymond Clayborn em Nick Foles, quarterback dos Eagles, que acabou lesionando o ombro, o lance resultou em fumble e retorno pra touchdown do calouro, Ja'Whaun Bentley. Os Patriots enfrentam os Panthers em Carolina na próxima sexta-feira (24), já os Eagles vão a Cleveland enfrentar os Browns na quinta-feira (23).

Nick foles, destaque do último superbowl saiu com lesão no ombro (Jumpic.com)

Packers x Steelers

Apesar desses primeiros quatro jogos não serem parâmetro para desempenhos coletivos, ceder a maior quantidade de pontos da história da franquia na fase prévia da temporada não é algo para se deixar passar em branco. A vitória dos Packers sobre os Steelers por 51 a 34 evidenciou fraquezas defensivas na posição de linebacker, setor que o time de Mike Tomlin ainda busca soluções após a grave lesão de Ryan Shazier.

O wide receiver calouro James Washington foi o grande destaque ofensivo da noite, com 114 jardas e dois touchdowns recebidos. Mesmo com a excelente performance de Washington, Green Bay tem muito o que se orgulhar de sua secundária, responsável por duas pick-six. O outside linebacker Reggie Gilbert também foi muito bem, anotando 2.5 sacks na partida.

Tramon Williams anotou a primeira Pick Six do jogo, na sua volta ao Packers (Twitter/Packers)

Redskins x Jets

No primeiro jogo oficial de pré temporada com transmissão da televisão brasileira, muitos field goals e apenas um touchdown. O ínicio do jogo não foi diferente, muitos jogadores e principalmente novatos buscando lugar na lista final de 53 jogadores e não deu outra, muita imposição física. E claro um jogo que os pés foram mais necessários que as mãos, especificamente. Alex Smith o novato, porém veterano quarterback dos Redskins trouxe aquilo que todo torcedor do time de Washington quer: segurança.

Entretanto a noite ficou por conta dos novatos certamente. Da’Ron Payne com um sack e um tackle mostrou seu valor como escolha de primeira rodada, o outro novato na defesa que mostrou atenção foi o undrafted Jerod Fernandez com três tackles e três assistências, além de dois sacks. Já pelo lado do New York Jets, o destaque é dele Teddy Bridgewater depois de sofrer tanto com lesões completou o único passe para touchdown no jogo, no seu segundo jogo de volta à NFL e mostrou que ainda tem gás. Vitória de Washington 15 a 13.