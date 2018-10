Tom Brady desfaz mal entendido sobre Nick Foles: "Tenho muito respeito por Nick"

O New England Patriots enfrentou o Philadelphia Eagles nesta quinta-feira (16), pela segunda semana da pre temporada da NFL. Tom Brady estreou com 19/26, 172 jardas e dois touchdowns que colaboraram com a vitória dos Patriots por 37 a 20 em cima dos Eagles. Agora, visam melhorar ainda mais a estrutura do time para o próximo jogo contra o Carolina Panthers.

+ Segunda semana de pré-temporada da NFL começa com confrontos empolgantes

Depois da reedição do Super Bowl LII e também sua estreia em 2018, Tom Brady foi ao microfone como esperado. De primeira instância, elogiou seu companheiro de equipe há cinco temporadas, James White.

“Eu não acho que poderia pedir um companheiro mais do que J. White nos dá e a confiança que todos têm nele. Eu sinto que ele nunca comete um erro e é incrível ter isso. Adoro jogar com ele”. Brady se conectou várias vezes com White durante o drive, uma das conexões resultou em touchdown", disse.

Logo após, exaltou o calouro dentro dos Patriots, WR Cordarrelle Patterson que teve 4 recepções, 51 jardas e 1 TD anotado.

“Penso que ele fez um grande trabalho esta noite. Ele é muito perigoso quando tem a bola nas mãos. Obviamente, é assim que tem sido ao longo de sua carreira. Um bom touchdown, fez um bom trabalho”. afirmou sobre o ex Minnesota Vikings e Oakland Raiders.

A situação da entrevista tomou outro rumo após ser questionado sobre o seu cumprimento com Nick Foles, e sua saída mais cedo do campo.

“Eu ouvi isso. Sei que foi inventado porque nunca foi a minha intenção. Eu não seria, você sabe, má pessoa. Tenho muito respeito por Nick, Carson [Wentz], todos os outros quarterbacks, a equipe e o modo como jogam. Eles são um ótimo time. Eu sei como é difícil vencer o último jogo, e eles fizeram isso, parabéns para eles. Mas estamos em 2018, temos nossos objetivos à frente”, declarou para apaziguar toda a polêmica em torno do ocorrido.