Pat Shurmur enaltece vitória dos Giants: "Apesar de dizermos que não vale muito, é bom ganhar"

Mesmo com início de jogo de grande domínio defensivo de New York Giants e Detroit Lions, o placar só foi deslanchar mesmo no último quarto de jogo, Pat Shurmur teve muitos motivos para comemorar na noite desta sexta-feira (17) e Davis Webb foi uma delas, acertou quatorze de vinte passes tentados e ainda somou 140 jardas no jogo.

"Fiquei feliz com a forma que Davis Webb respondeu na partida, é um grande garoto", afirmou Shurmur.

O jogo que teve um desfecho muito bom para os Giants, contou ainda com uma boa atuação de Wayne Gallman, o running back de Clemson anotou dois dos touchdowns e mostrou versatilidade tanto para correr, quanto receber passes e isso pode ser mais uma arma que o técnico pode usar durante a temporada.

"Quando você vê um jovem que está lutando para ter sucesso nessa liga, em um jogo que não importa nada e ele ainda cruza a linha de gol duas vezes, você vê o sentimento que você recebe em troca", disse.

O jogador que está apenas no seu segundo ano na liga, fez uma boa apresentação, e em um elenco que já investiu alto em Saquon Barkley como segunda escolha geral no último draft poderá ver em Wayne um jogador para complementar jogadas.

"Eu me sinto mais confortável esse ano, coisas boas aconteceram hoje aqui e eu me sinto feliz de ter participado delas", comentou Gallman.

O New York Giants volta para o campo apenas na próxima sexta-feira (24) onde enfrentará o time do New York Jets, às 20h30 (horário de Brasília). Jogo ocorrerá no MetLife Stadium em Nova York.