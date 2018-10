Ataques continuam surpreendendo na segunda semana de pré-temporada da NFL

O segundo dia da week 2 rendeu bons placares e também lesões, o que não é nada bom em pré temporada. Nesta sexta-feira (17), mais cinco jogos fizeram a rodada. Veja o que aconteceu nas vitórias de Giants, Panthers e Cardinals.

+ Acompanhe tudo sobre Futebol Americano na VAVEL Brasil

Lions x Giants

Em um jogo onde as defesas começaram muito bem, Matt Patrícia já mostrou que pode fazer da defesa do Detroit Lions melhor do que ela foi em 2017. Fora isso o destaque particular vai para o cornerback Darius Slay Jr, mostrando porque é um dos melhores na NFL e ganhando cada duelo particular que vinha na direção dele.

Mesmo que a defesa titular dos Lions tenha sido muito boa, o time do Giants não teve trabalho para derrotar a equipe reserva. Foi um jogo de quarenta e sete pontos onde o principal nome da equipe de Nova York foi o quarterback reserva, Davis Webb. lançando 140 jardas e lançando um passe primoroso para Shepard. Vitória dos Giants 30-17.





Panthers x Dolphins

O Carolina Panthers venceu o Miami Dolphins por 27-20, e mostrou que sua defesa pode dar trabalho. Além dos cinco drives dos Dolphins que terminaram em punt, um terminou em interceptação do QB David Fales causada pelo CB Corn Elder e um em turnover em downs. A defesa dos Panthers fizeram com que quase o jogo inteiro os Dolphins marcassem apenas com field goal.

O ataque, por sua vez, começou bombardeando a defesa de Miami quando ainda no primeiro drive, o QB Cam Newton se conectou com o RB Christian McCaffrey que fez uma corrida de 71 jardas até a endzone, anotando o primeiro de quatro touchdowns para os Panthers. O segundo destaque de corridas vai para o calouro de Carolina, RB Kenjon Barner, com o segundo melhor número de corridas em jardas, somando 72 atrás apenas de McCaffrey que finalizou com 92.





Saints x Cardinals

Os Cardinals voaram alto no Mercedes-Benz Superdome e bateram os Saints por 20 a 15, em grande noite de Josh Rosen. Escolha de primeiro round, o quarterback completou 10 de 16 passes e mandou um foguete para outro calouro, Christian Kirk, marcar um touchdown no começo do segundo quarto.

Da linha de 13 jardas, Rosen foi paciente e aguardou no pocket até encontrar Kirk no meio da endzone e abrir 14-0 para a equipe de Arizona. Na campanha seguinte, o QB ainda completou um passe de 15 jardas para Chad Williams e outro de 17, para Gabe Holmes. A única baixa dos Cardinals foi Robert Nkemdiche. Com lesão no pé, o defensive tackle abandonou a partida ainda no primeiro quarto. O acontecido não o tira do restante da temporada, mas seu histórico de lesões preocupa.