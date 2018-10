Steve Wilks alerta sobre excesso de faltas dos Cardinals:"Alguma hora isso vai nos causar danos"

O Arizona Cardinals derrotou o New Orleans Saints por 20 a 15, em partida válida pela segunda semana da pré-temporada da NFL. Apesar da vitória, no entanto, o treinador dos Cardinals Steve Wilks não ficou nada satisfeito com o nível de concentração da equipe. Foram 11 faltas que custaram mais de 100 jardas, número só um pouco abaixo da última semana, quando atingiu a marca das 15 penalidades contra os Chargers:

"É um problema sério.", afirmou Wilks. É algo que temos que ter certeza que vamos consertar. Temos que ter disciplina. Alguma hora isso vai nos causar danos".

O treinador ainda atualizou a imprensa sobre as situações de Robert Nkemdiche, que saiu mancando reclamando de dores no pé, e Mike Glennon, poupado.

"Sobre o Robert, foi alguma coisa que ele teve no começo da semana. Eu não acho que será algo sério, mas vamos avaliá-lo melhor. Mike está lidando com uma lesão no antebraço. E ele estava não estava se sentindo 100%. Então, decidi não colocá-lo para jogar."

Mas, no geral, a equipe se portou bem. A excelente performance da linha ofensiva permitiu que Sam Bradford e Josh Rosen pudessem ter uma partida fabulosa, sem sofrerem pressão alguma. Isso garantiu elogios por parte de Wilks:

"Eles fizeram um ótimo trabalho. Afinal, tudo começa com a proteção da OL. Só assim o quarterback tem tempo para progredir com as jogadas."

Outro setor que mereceu destaque do head coach foi a defesa. Com os quatro turnovers forçados de hoje, a unidade comandada por Al Holcomb chegou ao total de oito nesses primeiros dois jogos, disparando na liderança do quesito.

"É uma questão de mentalidade", revelou Wilks. "Nós sempre falamos em marcar pontos com a defesa, ser agressivos. Tem sido ótimo e precisamos manter."

O próximo adversário do Arizona Cardinals na pré-temporada será o Dallas Cowboys. O confronto será domingo que vem, às 21h00, no AT&T Stadium.