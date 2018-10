Polêmicas marcam jogos de sábado na segunda semana da pré-temporada

Se ontem tivemos muitos placares apertados e alguns desfechos divertidos, no dia de hoje tivemos polêmicas, muitas polêmicas. Além de claro, muitos jogos. Jogos decididos no final, arbitragem confirmando touchdown na revisão e também tivemos muito o que ver com a preparação dos times para um melhor início de temporada. A segunda semana de pré-temporada se encerra nesta segunda (20) e deve ter como principal foco Andrew Luck atuando pelos Colts.

Jacksonville Jaguars x Minnesota Vikings

Os Jaguars levaram a melhor sobre os Vikings por 14 a 10 diante de 66.637 torcedores no U.S. Bank Stadium, na tarde deste sábado (18). A partida foi permeada por muitas faltas, foram 13 marcações e 140 jardas perdidas do lado de Jacksonville, enquanto a equipe de Minnesota foi penalizada sete vezes e perdeu 60 jardas.

O primeiro touchdown foi marcado no início do segundo quarto, com Leonard Fournette e os Jaguars fecharam o halftime liderando por 7 a 3. No terceiro quarto, o calouro Mike Boone, running back, correu 26 jardas e invadiu a endzone para colocar os Vikings de volta no jogo.

Mas não era o dia da equipe de Minneapolis. O quarterback Kirk Cousins não conseguiu repetir a boa performance do jogo de estreia. Cousins sofreu um sack e completou apenas três de oito passes para 12 jardas. O jogo também foi marcado por sérias lesões. O calouro Ade Aruna, defensive end, abandonou o gramado ainda no primeiro quarto por conta de lesão no joelho direito. Nos 15 minutos finais, mais duas baixas: Johnny Stanton, fullback, e Cedrick Lang, offensive lineman.

Oakland Raiders x Los Angeles Rams

O jogo entre Los Angeles Rams e Oakland Raiders terminou com a vitória do mandante da cidade dos anjos por 19 a 15. Ambas as franquias não contaram com suas principais estrelas. Isso pode ser um dos fatores que tenha feito o jogo ficar tecnicamente abaixo do que as equipes podem fazer. Os principais destaques da partida foram o front office dos Rams e o running back calouro não-draftado dos Raiders, Chris Warren III.

Nos dois primeiros quartos, a defesa de Los Angeles anulou o ataque de Oakland, abrindo 13x0 antes do intervalo. Desses 13 pontos, 10 vieram a partir de dois fumbles forçados pela defesa. O único touchdown da equipe dos Rams foi marcado pelo running back calouro John Kelly.

Já nos últimos dois períodos, o time dos Raiders acordou devido a grande participação do running back Chris Warren III que anotou um touchdown além de ter tido 110 jardas terrestres. No entanto, o esforço não evitou a derrota e não escondeu problemas que ainda persistem como a secundária do time de Oakland que cedeu algumas jogadas longas.

Cincinnati Bengals x Dallas Cowboys

A partida entre Dallas Cowboys e Cincinnati Bengals no AT&T Stadium, estádio da franquia texana, acabou com vitória dos visitantes por 21 a 13. Após início ruim da equipe de Ohio que foi para o intervalo com 10 a 0 no placar contra, a conversa no vestiário parece ter mudado o comportamento dos jogadores.

Com bom início de Dak Prescott e da defesa como um todo, os Cowboys pareciam que teriam um jogo tranquilo. Com touchdown de Terrance Williams, muita pressão em cima de Andy Dalton que mal conseguiu jogar e dois turnovers forçados, Dallas mostrou que é perigoso em seus domínios.

No entanto, após a entrada dos primeiros reservas, os Bengals começaram a dominar o jogo. A defesa melhorou anulando o jogo terrestre de Bo Scarbrough e o ataque comandado por Jeff Driskel e depois Matt Barkley encaminharam a vitória de Cincinnati. Vale destacar dois calouros dos times especiais: Jon Brown, kicker, que acertou dois field goals, sendo um de 55 jardas, e Darius Phillips, cornerback, que conseguiu bons retornos de punt e kickoff. Um dos pilares da defesa foi Jordan Willis, responsável por dois sacks e ajudar a equipe de Ohio a conseguir a virada e a vitória em Dallas.





São Francisco 49ers x Houston Texans

Como em todo bom jogo de futebol americano, em São Francisco e Houston teve de tudo, desde de campanhas maravilhosas, até interceptações bizarras. Na noite deste sábado quando tudo parecia resolvido para a equipe visitante o time de Houston tirou um touchdown da cartola e levou a melhor. Jimmy Garoppolo e DeShaun Watson tiveram excelentes jogos e produziram bem (um passe para touchdown cada um).

Porém o destaque individual ficou para o já veterano Joe Webb que lançou uma interceptação durante o jogo, mas foi do inferno ao céu em apenas um minuto e meio, isso mesmo. Braxton Miller recebeu um passe para completar uma campanha de virada e a vitória ficou com o time do Houston Texans 16-13, com direito a extra point perdido.

Chicago Bears x Denver Broncos

Três quartos de jogo dominados por Denver. Um quarto dominado por Chicago. Final de jogo: vitória de Chicago, 24-23. O resultado não traduziu o que foi a partida, mas mostrou a importância de um backup de segurança. O time de Denver, quando comandado pelos quarterbacks Case Keenum e Chad Kelly, superou o time liderado por Mitchell Trubisky. Mas o confronto entre os quarterbacks reservas Paxton Lynch e Chase Daniel, apesar de durar bem menos, foi mais decisivo para o rumo da partidas. Chase não fez um jogo brilhante, mas foi seguro nos momentos decisivos e se aproveitou de sua experiência para liderar seu time, quando perdia por 23-10 no último quarto.

A partida foi marcada por inúmeros lances marcantes como o safety do calouro de Denver, Bradley Chubb, em cima de Trubisky, os touchdowns dos calouros dos Broncos, Courtland Sutton e Royce Freeman, além do fumble forçado por Cre’Von Leblanc que definiu a partida para os Bears. Um destaque negativo foi a ocorrência de sonoras vaias da torcida de Denver quando Paxton Lynch estava em campo, motivadas pelo seu desempenho pífio na pré temporada. O safety do time do Colorado, Will Parks, saiu do jogo com uma contusão no joelho, mas não preocupa a comissão técnica, que vem sofrendo com as lesões dos jogadores da sua secundária.