Com emoção: Ravens vence os Colts na segunda semana da pré-temporada da NFL

Colts e Baltimore Ravens se enfrentaram em Indianapolis, na última segunda-feira (20). O time visitante venceu os donos da casa por 20 a 19 e seguem sem perder nesse início de temporada. A partida foi válida pela segunda semana da pré-temporada e por pouco não terminou em uma incrível virada.

Nos últimos dois minutos o defensive end dos Colts, Tarell Basham, bloqueou o punt de Baltimore, e deixou o quarterback reserva, Phillip Walker em ótima posição para lançar Zach Pascal para o touchdown. Porém na conversão de dois pontos, Walker tentou a corrida e foi tackleado antes da endzone.

+ Confira ofertas do nosso parceiro Futfanatics

O jogo contou com a participação dos quarterbacks titulares dos dois times. Pelo lado dos Ravens, Joe Flacco apesar de vir sendo assombrado pelo seu reserva, Lamar Jackson, teve atuação mais precisa que o calouro selecionado na primeira rodada do Draft 2018. O quarterback titular acertou sete de nove passes tentados e teve uma campanha de touchdown em apenas um quarto da partida. Já Jackson, acertou 7 passes de 15, para o mesmo número de touchdowns.

Já pelo lado dos Colts, Andrew Luck, voltou a atuar no Lucas Oil Stadium após lesão que o tirou da temporada passada, porém não apresentou a qualidade que o credenciou a ídolo da torcida de Indianapolis. Além de Luck, a partida marcou a volta do safety, Clayton Geathers, que passou por diversar lesões nas últimas duas temporadas e volta a disposição do head coach, Frank Reich.Apesar da volta de alguns jogadores importantes o time de Indianapolis publicou antes da partida uma relação de 17 jogadores que não atuariam. Entre eles, os tackles, Anthony Castonzo e Denzelle Good, ambos afastados do time por lesão no tendão.

partida foi recheada de turnovers, foram cinco ao todo, sendo três fumbles. Destaque negativo para os special teams das duas equipes que sofreram um fumble cada. O destaque positivo vai para o kicker veterano dos Colts, Adam Venatieri, que acertou um field goal de 57 jardas.