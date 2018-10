Ainda sentindo a virilha, Cairo Santos pode ser cortado do New York Jets

O brasileiro Cairo Santos pode ser novamente cortado de uma franquia da NFL. Sua virilha que já havia sido problema tanto em Kansas, quanto em Chicago segue sendo problema no time dos Jets, segundo a ESPN.

Aparentemente recuperado, Cairo assinou contrato de uma temporada com o New York Jets e vem treinando com a equipe nesse começo de training camp, porém tirou o pé nos últimos dias.

"É um processo normal" disse o jogador. "Apenas me acostumando com o músculo" completou, chamando ainda a lesão de um "momento desafiador" em sua carreira. Ainda não há previsão desse retorno, e Taylor Bertolet segue sendo o responsável pelos "chutes" nessa pré-temporada.

Apurando ainda mais a situação, o repórter da ESPN, Rich Cimini, diz que o problema crônico segue na sua virilha e que nesta semana além de Taylor, Kai Forbath recentemente cortado do time de Minnesota também vai aparecer amanhã (22) no training camp dos Jets. E os problemas não acabam para Cairo, Jason Myers também veio via waivers e pode ser mais uma opção para o elenco de Nova York.

Se uma solução for encontrada entre os nomes acima, há uma grande possibilidade de Cairo Santos não aparecer na lista final do elenco do New York Jets.