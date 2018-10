NFL suspende Jimmy Smith por quatro partidas após conflitos com a ex-namorada

A NFL anunciou nesta terça-feira (21) a suspensão do cornerback Jimmy Smith, do Baltimore Ravens pelo período de quatro jogos devido a violações da política de conduta da liga. Segundo a assessoria da entidade, Smith teve desentendimentos sérios com a ex-namorada no seu processo de custódia.

De acordo com o próprio Baltimore Ravens, "a NFL encontrou evidências de comportamentos ameaçadores e emocionalmente abusivos feitos por Jimmy", os quais a própria franquia julga serem "inapropriados".

Após o anúncio, Smith emitiu uma nota para a imprensa se lamentando pelos seus atos.

"Eu gostaria de pedir minhas sinceras desculpas para minha ex-namorada, para a NFL, à organização Ravens, meus técnicos, meus companheiros de time, minha noiva e todos nossos fãs. Eu estou muito desapontado que minhas ações passadas tenham levado a essa suspensão. Acredito que eu seja, e continuarei tentando ser, uma pessoa melhor e um pai melhor por conta desse episódio. Eu estou comprometido a ser o melhor que eu possa ser, tanto dentro quanto fora dos gramados".

Trata-se de uma baixa importante para a equipe de Jon Harbaugh. Jimmy Smith não só era titular como também foi uma das principais peças da defesa de Baltimore em 2017. O jogador vinha de uma de suas melhores temporadas com a camisa dos Ravens, anotando três interceptações e nove passes desviados, até romper o tendão de Aquiles e perder os últimos três jogos da temporada.

Os Ravens não vão poder contar com Smith nas partidas contra Buffalo Bills, Cincinnati Bengals, Denver Broncos e Pittsburgh Steelers. O atleta só estará apto para jogar na Semana 5 contra o Cleveland Browns.