Cairo Santos é cortado do New York Jets

O kicker brasileiro Cairo Santos, que foi contratado pelo New York Jets em março foi cortado do time. Quando assinou sua ida para Nova York, o jogador estava tratando de uma lesão crônica na virilha que o limitou a cinco jogos em 2017. Na NFL desde 2014, Cairo começou sua carreira no Kansas City Chiefs e, após suas lesão no ano passado, foi para o Chicago Bears, onde participou de apenas um jogo.

A saída de Cairo dos Jets pode preocupar os atletas e torcedores brasileiros que acompanham a carreira do primeiro brasileiro na NFL. Cairo é um kicker sólido quando se pensa em field goals de 20 a 39 jardas. No entanto, é notável a queda de rendimento em chutes de média a longa distância, o que faz muitas vezes sua equipe pensar em arriscar uma quarta descida ou ir para o punt ao invés de tentar fazer os três pontos.

Para nível de comparação, quando saiu de Kansas, entrou o calouro Harrison Butker. Cairo possuía uma média de 84,1% de aproveitamento. Já Butker saiu de sua primeira temporada com 90,5%. Em chutes para mais de 50 jardas, o brasileiro em toda a carreira acertou apenas 7 de 13 tentados. Já o seu substituto conseguiu marcar 4 de 5, um aproveitamento impressionante

Por conta desses fatores, é compreensível que Cairo não seja chamado para uma grande franquia da NFL neste momento. Porém há diversas equipes que tiveram problemas com a posição de kicker na temporada passada, como Tampa Bay Buccaneers, por exemplo. Com isso, há uma boa possibilidade do brasileiro ser chamado para ser observado e assinar com outro time ainda esse ano. Mas para isso, precisa, em primeiro lugar, estar e se manter saudável.

Segundo os Jets, o corte se deu pelo fato do jogador não ter conseguido ser observado devido a sua lesão. Além disso, o técnico Todd Bowles disse que ele não estaria disponível para entrar em campo na sexta contra o New York Giants, além de ter ficado de fora dos dois primeiros jogos da pré-temporada. Devido a tais fatores, incluir Cairo na lista final de 53 jogadores não seria possível, visto que a posição de kicker também não é prioridade das franquias da NFL.