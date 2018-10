Doença autoimune é diagnosticada em Center do Dallas Cowboys

O jogador de linha ofensiva, o Center Travis Frederick foi diagnosticado com uma doença rara, a síndrome de Guillain-Bairré. O jogador recebeu a notícia nessa quarta-feira (22) e deve perder vários jogos da temporada regular e mesmo se sentindo melhor, os médicos já afirmaram que não sabem se ele vai poder retornar tão cedo, ou que vai poder seguir sua carreira na NFL.

“Estou me sentindo muito melhor do ponto de vista geral de força. Vou continuar esses tratamentos nos próximos dias. Estou muito otimista sobre minha condição e o futuro imediato, já que me disseram que a doença foi detectada em um estágio bem inicial”, declarou Frederick, em nota oficial.

“Sou profundamente grato a todas as pessoas que expressaram preocupação ao longo das últimas quatro semanas, e a meus companheiros de equipe e a organização Cowboys que deram a mim e minha família um tremendo apoio”, finalizou Travis Frederick.

A doença

A Síndrome de Guillain-Barré é uma doença autoimune inflamatória dos nervos e de suas porções próximas a suas origens junto a medula espinhal, caracterizada por quadro de fraqueza progressiva, podendo levar a insuficiência respiratória.

A Síndrome de Guillain Barré é uma das doenças causadas pelo Zika vírus, mas esta não é sua única causa. Ela pode ser caracterizada como problema neurológico que envolve os nervos periféricos das pernas e dos braços, normalmente secundário a uma infecção viral, bacteriana respiratória ou intestinal.

O que a doença pode causar no ser humano (Foto: Uol/Ministério da saúde)

A sequência

A temporada regular vai começar oficialmente para o Dallas Cowboys em uma quinta-feira (09/09) e já é um jogo difícil contra o Carolina Phanters o Right Guard Zach Martin também teve uma lesão no joelho, apesar disso a esperança é que atue no jogo um da temporada regular.