Isso é pré-temporada! Browns vencem Eagles em partida sem touchdowns

O jogo entre Cleveland Browns e Philadelphia Eagles, no

FirstEnergy Stadium, em Cleveland, colocou frente a frente o atual campeão do Super Bowl contra o time de pior campanha da última temporada. E terminou com a vitória da equipe de Ohio por um placar inusitado: 5 a 0. O jogo tecnicamente foi fraco, e as franquias ofereceram muito pouco do que realmente podem mostrar.

O time comandado por Doug Pederson decepcionou mais uma vez na pré-temporada e saiu de campo zerada. Embora a defesa tenha funcionado em algumas ocasiões, o ataque foi um desastre. Nick Foles, atual MVP do último Super Bowl, teve um jogo para duas interceptações, um fumble sofrido, além de ter sido responsável pelo safety que abriu o placar para o time de Cleveland. E no último quarto da partida, até um simples field goal de 33 jardas Philadelphia conseguiu desperdiçar nos pés de Jake Elliott.

Já o time comandado por Hue Jackson, embora também tenha decepcionado ofensivamente, a defesa se mostrou muito forte. Fora sete sacks e quatro turnovers forçados, além de ajudar abrindo o placar para a equipe de Cleveland. O grande destaque da partida foi o segundanista Myles Garrett com dois sacks, três tackles e muita pressão contra o quarterback adversário. O jogo terrestre também funcionou em alguns momentos e esse é um ponto importante, visto que os Eagles tiveram a melhor defesa contra corridas na temporada passada.

A notícia ruim da partida foi a lesão de Denzel Ward. Draftado pelo Cleveland Browns com a quarta escolha geral de 2018, o cornerback sofreu uma lesão nas costas ainda no primeiro quarto e não retornou para a partida