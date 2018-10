Técnico Hue Jackson se mostra satisfeito com defesa do Browns

Após a vitória do Cleveland Browns sobre o Philadelphia Eagles por 5 a 0, placar construído nos dois primeiros quartos de partida, o técnico da equipe de Ohio, Hue Jackson, teve motivos para comemorar e se animar com a equipe, principalmente no que se refere ao momento defensivo.

“Nossa defesa teve uma performance dominante. Nós fomos excepcionais nos turnovers, forçamos quatro e sofremos apenas um, e precisamos continuar fazendo isso para ganhar jogos como o de hoje”, afirmou Jackson.

Jackson também se mostrou preocupado com algumas lesões que ocorreram durante o jogo. Tyrod Taylor machucou sua mão esquerda e saiu de campo para avaliar, mas voltou para a partida. Já Denzel Ward, com problema nas costas ainda no primeiro quarto, não voltou mais para o jogo.

“É claro que a gente fica preocupado. No caso do Taylor, estamos avaliando o que ele pode ter, os médicos o liberaram para voltar ao campo e o Raio-X não mostrou nada. Ainda iremos fazer mais algumas avaliações. Já Ward teve uma lesão nas costas e ele passará por exames de ressonância magnética para garantirmos que tudo ficará bem” , disse o treinador dos Browns.

Sobre o ataque e Baker Mayfield, Jackson mostrou confiança, mas disse que precisa trabalhar.

“Eu preciso ver o vídeo (da partida), mas acredito que todos podem melhorar, nós sempre precisamos buscar progredir em todos os setores para sermos um bom time. Sobre o Baker, ele fez boas jogadas, teve uma interceptação infeliz, mas ele é um grande competidor e é isso que nós buscamos”, concluiu Jackson.

O Cleveland Browns voltará a jogar na próxima quinta-feira (30) quando enfrentará o Detroit Lions às 22h (de Brasília) pela quarta e última semana da pré-temporada. O jogo será realizado no Ford Field, em Detroit.