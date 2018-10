Confrontos recheiam a sexta-feira de jogos da semana três da pré-temporada da NFL

A noite de sexta-feira (24) foi agitada para os fãs da NFL. Seis jogos fizeram o segundo dia da semana três de pré-temporada, e o dia do kickoff da temporada regular está cada vez mais perto. Veja o que rolou entre Giants vs Jets, Lions vs Buccaneers e Raiders vs Packers.

New York Giants x New York Jets

No duelo entre os nova-iorquinos, os Giants levaram a melhor sobre os Jets por 22 a 16, no MetLife Stadium. Mas a noite foi de Sam Darnold. O jovem quarterback dos Jets, terceira escolha geral do draft, parece ter nas mãos o poder de encerrar a disputa pela posição. O calouro acertou os quatro passes de 46 jardas que realizou e emplacou oito dos 16 lançamentos para 86 jardas.

Darnold liderou uma campanha de 75 jardas, que contou com duas conversões de terceira descida e terminou com Bilal Powell correndo 10 jardas para marcar o primeiro touchdown do jogo. Até o halftime, o QB teve 87% de aproveitamento em suas jogadas. Os Jets visitam o Philadelphia Eagles pela última rodada da pré-temporada. Se Darnold confirmar sua titularidade para a Semana 1, será o quarterback mais jovem a estrelar um jogo na história da NFL, com 21 anos e 97 dias, na partida contra o Detroit Lions (10/9).

Detroit Lions x Tampa Bay Buccaneers

A partida aconteceu em Tampa, na Flórida, onde o Tampa Bay Buccaneers recebeu o Detroit Lions, mais precisamente no Raymond James Stadium. O game não estava dos melhores para o time de Matt Patricia até o último quarto quando um touchdown-resposta antes dado pelo adversário foi o carro-chefe para que pudessem sentir o gosto da primeira vitória na pré-temporada.

As campanhas dos Bucs foram melhores, tanto de ataque, quanto de defesa. O momento destaque veio do kick-six de 109 jardas do WR Adam Humphries no final do 2º quarto, ampliando a liderança sobre os Lions. Na virada do quarto, as coisas começaram a melhorar para o time de Detroit, em um inacreditável retorno para touchdown de 80 jardas do WR Brandon Powell. No final das contas os Lions conseguiram a virada em Tampa por 33-30.

Oakland Raiders x Green Bay Packers

Para quem gosta de pré temporada, esse foi o jogo perfeito. Mesmo vendo um domínio quase que total de ambas às defesas, tivemos um touchdown e muitos field goals. O time da casa começou com uma campanha positiva e muita produção com Carr, Cooper, Nelson e Bryant. A noite não foi muito boa para o OL titular do Oakland Raiders, Donald Penn, sofreu com a defesa de Green Bay. Além disso, Cabinda e Brown fizeram boas apresentações na defesa. Já pelo lado dos Packers, Reggie Gilbert provavelmente garantiu lugar no roster final e no grupo de linebackers, além dele o WR J’mon Moore foi muito bem e deve aparecer na lista final para a temporada. Vitória do time de Oakland 13-6.