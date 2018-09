Grandes placares dominam e elencos vão se fechando na terceira semana da pré-temporada

Em sábado agitado (25), tivemos mais três jogos válidos pela terceira semana de pré-temporada da NFL. Semana essa que coloca muitas definições nos elencos finais para a temporada regular.

São Francisco 49ers x Indianapolis Colts

O duelo entre Colts e 49ers foi disputado até o último quarto. Com vitória do time de Indianapolis sobre o time de San Francisco por 23 a 17, as duas equipes mostraram aspectos interessantes do que podem fazer na temporada regular, mas também ajustes que precisam ser feitos se quiserem brigar por vaga nos playoffs pelo wildcard.

A franquia da Califórnia mostrou um jogo terrestre consistente com o running back Alfred Morris, vindo esta temporada dos Cowboys. Além das corridas, o jogo aéreo também funcionou, principalmente com Garoppolo que teve 135 jardas lançadas, mas nenhum touchdown. Dois grandes problemas desse ataque foram os drops e a ineficiência na redzone que obrigou o técnico Kyle Shanahan a optar três vezes pelo field goal, todos convertidos por Robbie Gould, além de um turnover em downs. A defesa, embora tenha conseguido pressionar o quarterback adversário algumas vezes, não foi tão dominante como se espera.

Já os torcedores dos Colts podem sorrir. Ainda mais com a bela partida de Andrew Luck desde o seu retorno aos gramados. O quarterback teve oito de dez passes completados para 90 jardas, 27 jardas correndo com a bola e um touchdown anotado em passe para Eric Ebron. Além do touchdown, o tight end, reforço vindo dos Lions, parece que vai ser bastante acionado pelas chamadas de Frank Reich e teve cinco passes recebidos para 54 jardas. O jogo terrestre foi um problema para o time de Indianapolis e, mais uma vez, não funcionou, apesar dos seis pontos vindo de uma corrida de uma jarda para a endzone de Christine Michael. A defesa, embora fraca, teve um bom comportamento contra o rival no quinto final de campo e caso queiram sonhar com jogos em janeiro, ela precisa funcionar, ser consistente e forçando turnovers como fez hoje.

(Foto: Reprodução/Ravens)

Baltimore Ravens x Miami Dolphins

Quando parecia que finalmente os Dolphins venceriam o primeiro jogo na pré-temporada, Lamar Jackson entrou liderando passes em profundidade e corridas para ganho de jardas e touchdown. Foi com a ajuda do quarteback disfarçado de running back que os Ravens viraram contra o time de Miami em pleno Hard Rock Stadium, 27-10.

R. Griffin III foi o starter dos Ravens com 9/15 passes para 66 jardas e nenhum touchdown anotado. Griffin, por enquanto terceira opção no depth chart de Baltimore, continua mostrando qualidade em seus passes. Nos primeiros drives a defesa de Miami se apresentou bem apesar de ainda precisar de ajustes. A boa surpresa continua sendo o calouro Minkah Fitzpatrick (S) que foi bastante solícito em bloqueios. Já o ataque, nem tanto. Ainda mostrando jogadas improdutivas, os três primeiros drives dos Dolphins terminaram em punt, com direito a dropada do quarteback Ryan Tannehill no primeiro snap do time. A melhor descida foi na quarta campanha que terminou em um touchdown de 16 jardas após Tannehill encontrar o wide receiver Danny Amendola. Nessa mesma campanha se destacou o running back Kenyan Drake.

Mas bastou ele entrar que a coisa mudou de figura. Lamar Jackson liderou as corridas para a endzone convertendo um touchdown e encontrando o receiver DeVier Posey para também deixar o seu. A jovem escolha de primeira rodada dos Ravens é o reserva oficial de Joe Flacco - que pode ficar bastante atento quanto ao seu futuro no time pelo andar da carruagem.

New Orleans Saints x Los Angeles Chargers

O jogo que havia começado com tudo por parte dos Chargers, foi dominado pelo time visitante. O time de New Orleans não precisou de tanto esforço para fazer o placar de 36-7 e utilizando muito de quartas descidas, jogada essa que o seu head coach, Sean Payton adora utilizar, viu Alvin Kamara e Taysom Hill conseguir produzir contra a defesa corrida de Los Angeles. Austin Carr, reiceiver também foi bem acionado por ambos quartebacks dos Saints.

Mesmo que nem tudo tenha sido maravilhoso para Los Angeles, Derwin James, que foi escolha de primeiro rodada dessa temporada, anotou uma interceptação em cima de Drew Brees e deve ser muito utilizado esse ano com a baixa de Verrett. Vitória de New Orleans.