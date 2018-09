Quatro pessoas morrem durante evento do game Madden, em Jacksonville, Flórida

Aconteceu, na tarde deste domingo (26), um tiroteio durante o evento de qualificação para a Madden 19 tour, em Jacksonville, na Flórida. O caso ocorreu dentro do GLHF Game Bar, localizado no Jacksonville Landing complex - uma área aberta com lojas, bares e restaurantes ao redor. Segundo a CNN, um jogador derrotado é o suspeito, identificado apenas como “um homem branco, morto no local” disparou contra onze pessoas e quatro mortes foram confirmadas até o momento.

Algumas vítimas foram atingidas mais de uma vez e uma está em severa observação no UF Health Jacksonville, segundo repórteres do veículo. Além dessa, mais cinco pessoas foram transferidas para lá em estado de maior gravidade. Outros hospitais da região receberam pacientes em situações mais estáveis e de menor lesão.

Um vídeo de stream online do evento está circulando no site Twitch, o qual reproduz os sons no momento em que aconteceram os disparos. É possível identificar quinze disparos entre vozes de outros jogadores sentindo dores e um perguntando o motivo dos disparos nele mesmo.

A NFL se pronunciou no Twitter através de um curto tweet, enquanto a franquia Jacksonville Jaguars postou um comunicado lamentando o ocorrido. Veja na íntegra:

OFFICIAL NFL STATEMENT:



We are shocked and deeply saddened by the horrific tragedy today in Jacksonville. Our hearts go out to all those affected. (1/2) — NFL (@NFL) 26 de agosto de 2018





Toda a comunidade do Madden lamenta o ocorrido bem como nossos redatores também jogadores do game. Desejamos boas recuperações aos feridos e sinceros pêsames às famílias que perderam seus entes tão jovens.