Dois jogos de placar elástico fecham a terceira semana da pré-temporada da NFL

O kickoff oficial da NFL se aproxima e os times fazem seus últimos testes. A terceira semana da pré-temporada foi encerrada neste domingo (26) com os duelos entre Bills vs Bengals e Cardinals vs Cowboys. Confira o resumo das partidas.

Buffalo Bills x Cincinnati Bengals

No confronto entre Buffalo Bills e Cincinnati Bengals, no New Era Field, os visitantes dominaram a partida, abriram o placar logo na primeira campanha de Andy Dalton, e venceram por 26 a 13. O quarterback da franquia de Cincinnati foi o grande destaque, passando para 180 jardas, enquanto na defesa, a equipe foi liderada por Carl Lawson.

Outros destaques do jogo ficaram por conta de A.J. Green, John Ross e Tyler Boyd, onde cada um recebeu para mais de 50 jardas. Apesar do bom desempenho dos Bengals, a equipe acabou sofrendo uma baixa: o left tackle, Cordy Glenn, saiu da partida com uma contusão no ombro, e a gravidade de sua lesão ainda será avaliada.

Se por um lado a equipe de Marvin Lewis foi dominante, os Bills demoraram para reagir, e só esboçaram uma resposta após a saída de Josh Allen, que saiu do duelo por conta de uma possível concussão. Mesmo com a saída do camisa 17, Nathan Peterman entrou, mas pouco pôde fazer para evitar a derrota da franquia que já estava perdendo por 20-0.

Dallas Cowboys X Arizona Cardinals

Os Cardinals conseguiram a terceira vitória da pré-temporada diante dos Cowboys, por 27 a 3, no AT&T Stadium. Mas o resultado não reflete um bom jogo ofensivo da equipe de Arizona, que entrou em campo sem o calouro Josh Rosen, com lesão na mão, e sem Larry Fitzgerald e David Johnson. A noite foi da defesa, que forçou seis dos oito turnovers de Dallas.

O primeiro touchdown foi originado com um punt. Lance Lenoir Jr. não conseguiu segurar a bola e começou uma confusão na endzone, até que Trent Sherfield marcou o TD e abriu o placar para os Cardinals. Na campanha seguinte, o passe de Cooper Rush estava endereçado para Tavon Austin, wide receiver dos Cowboys, mas Patrick Peterson pulou para ficar com a bola e marcar o segundo TD depois de uma corrida de 30 jardas. No fim do segundo quarto, os Cardinals venciam por 17 a 0.

Ainda na primeira metade, o running back D.J. Foster abandonou a partida com uma lesão no joelho e deu lugar a T.J. Logan. O jogador foi o responsável pelo único TD do time ofensivo de Arizona, com uma corrida de 59 jardas no terceiro quarto. O placar ficou completo com um field goal para cada lado.