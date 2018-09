Vance Joseph garante Chad Kelly como QB reserva dos Broncos: "É o nosso número 2"

A vitória sobre o Arizona Cardinals por 21 a 10 decretou o final da pré-temporada para o Denver Broncos. Com a fase regular se aproximando, decisões importantes sobre o elenco precisam ser tomadas pela comissão técnica. Com isso em mente, o foco da entrevista coletiva do técnico Vance Joseph não poderia ser outro.

A começar pela grande dúvida "Chad Kelly ou Paxton Lynch: quem ficará com a vaga suplente de quarterback?". Joseph elogiou ambos os atletas, mas fez questão de reiterar que o ex-estudante de Ole Miss é seu reserva imediato para a posição ocupada atualmente por Case Keenum, mesmo com os dois touchdowns de Lynch na partida de hoje:

"Nesse momento ele é o nosso número dois. Foi isso que eu disse na semana passada. As coisas podem mudar, mas agora ele é o nosso número dois".

O treinador não confirmou se vai permanecer com dois ou três QBs no elenco, apesar de considerar essa posição como a mais "valiosa" do futebol americano. Kelly foi o Mr. Irrelevant do draft retrasado, prêmio simbólico dado ao jogador selecionado na última escolha. Vale lembrar que seu concorrente foi um prospecto escolhido na primeira rodada em 2016.

Su'a Cravens foi outro personagem da noite. O safety, que voltou a jogar bem, retornou recentemente aos gramados após um período reconsiderando sua aposentadoria: "Eu fiquei impressionado com Su'a hoje, o nível físico que ele jogou. É assim que ele era em Washington. E ele mostrou isso no jogo de hoje. É bom tê-lo de volta".

Além de Cravens, Adam Jones (com dois bons retornos de kickoff) e Jordan Leslie (70 jardas e um touchdown) também tiveram seus nomes mencionados na coletiva. A Semana 4 da pré-temporada é a última chance para jovens se destacarem, e foi exatamente isso que Vance Joseph exaltou:

"Eu disse para meus jogadores no vestiário que essa partida era importantíssima porque o currículo deles estava em jogo. Se eles conseguissem algumas big plays hoje, seriam capazes de disputar vaga tanto aqui como em qualquer outro time da liga".