NFL Game Pass firma parceria com operadora de telefonia no Brasil

A NFL fechou acordo com a Vivo para fornecimento do Game Pass aos clientes da operadora no Brasil. A parceria garante 37% de desconto e disponibiliza dois pacotes: Season Plus e Game of The Week. Para assinar, é preciso ter uma linha pré-paga, pós-paga ou controle.

O primeiro plano dá acesso a documentários, resumo das partidas, arquivo dos confrontos históricos desde 2009 e a transmissão de um jogo aos domingos, que difere do exibido pelos canais de TV paga no Brasil, com exceção do Wild Card. Para o jogo da semana, o serviço disponibiliza narração em português, além dos destaques e do Coachs Film, recurso que permite revisar qualquer lance em diferentes ângulos. O valor mensal é de R$ 21,99 e tem renovação automática.

Além dos benefícios do plano básico, o assinante do Season Plus tem acesso a todas as partidas, da pré-temporada ao Super Bowl, com narração em inglês, à NFL RedZone, canal com as melhores jogadas da Liga, e ao NFL Draft. A mensalidade premium custa R$ 29,99 e também tem renovação automática.

Segundo Max Boigon, líder internacional do NFL Game Pass o relacionamento entre as empresas oferece valor e bom conteúdo aos fãs. Para Ricardo Sanfelice, vice-presidente de Estratégia e Inovação Digital da Vivo, a iniciativa reforça a postura inovadora da empresa. “Esta é uma parceria de duas marcas que buscam oferecer qualidade e engajar experiências aos seus clientes", afirmou.

O aplicativo do NFL Game Pass está disponível para Android e iOS. Para assinar o serviço, basta enviar um SMS para o número 633 com a palavra NFLP, para o plano básico, ou NFL, para o premium. A Vivo também é a operadora oficial da NBA no Brasil e oferece o NBA League Pass a seus clientes.