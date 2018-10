Atual campeão, Philadelphia Eagles recebe Atlanta Falcons pela abertura da NFL

Nessa quinta-feira (6), os vencedores do último Super Bowl, Philadelphia Eagles, recebe no Lincoln Field o Atlanta Falcons para dar o pontapé inicial da temporada da NFL. A partida será realizada as 21:20, horário de Brasília.

Os dois times fizeram pré-temporadas ruins. Dos quatro jogos realizados, os Eagles perderam três: contra Pittsburgh Steleers, New England Patriots e Cleveland Browns, e venceram apenas o New York Jets, por 10 a 9. Já a equipe dos Falcons, finalizou a pré-temporada sem nenhuma vitória, perdendo as quatro partidas para New York Jets, Kansas City Chiefs, Jacksonville Jaguars, e por último uma derrota expressiva para o Miami Dolphins por 34 a 7.

As equipes se enfrentaram pela última vez na decisão da divisão, jogo válido pelos playoffs. Na ocasião, a vitória por 15 a 10, deu aos Eagles a vaga na decisão da conferência e posteriormente levou o time de Philadelphia ao seu primeiro título em Super Bowl. Na época os destaques das partidas foram a defesa do time de Philadelphia e seu jogo terrestre.

Os Falcons terão três desfalques: os cornerbacks Isaiah Oliver (calouro) e Blidi Wreh-Wilson, e o guard Ben Garland. Ainda não se sabe se o long snapper Josh Harris terá condições de jogo por conta de uma lesão no quadril sofrida nos treinamentos. Porém, um dos principais desfalques da partida é o quarterback titular dos Eagles, Carson Wentz, que vem se recuperando de lesão, sofrida ainda na temporada passada, que tirou o jogador dos playoffs.

Para a partida, os Eagles entram como favorito nas casas de apostas por trazer o peso de ser o atual vencedor do Super Bowl e pelo péssimo desempenho do time adversário na pré temporada.