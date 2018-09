Show de abertura, adiamento por tempestade e 'philly philly': começou a temporada da NFL

O atual campeão Philadelphia Eagles conquistou sua primeira vitória na temporada regular da NFL na noite de ontem (06). Recebendo o time do Atlanta Falcons na abertura da nova temporada, o visitante que inclusive sediará o Super Bowl LIII em seu estádio atual, o Mercedes-Benz Stadium.

Mais do mesmo em Atlanta

Mesmo com uma atuação de respeito do wide receiver Julio Jones, sendo dez recepções completas e 169 jardas na conta do recebedor, ex-Alabama. O time contou com um ataque muito abaixo, principalmente de seu franchise quarteback, Matt Ryan. Não conseguiu completar 50% dos passes tentados, ainda assim o grande destaque negativo do ataque foi o coordenador ofensivo, Steve Sarkisian, de qual se esperava chamadas de ataque mais consistentes explorando a grande quantidade de talento em seu ataque, tanto no jogo corrido quanto no jogo aéreo.

+ Confira as ofertas de nosso parceiro FutFanatics

Estreia apagada de Calvin Ridley

O calouro, escolha de primeira rodada não mostrou ao que veio na sua primeira partida como profissional, não conseguiu nenhuma recepção, mas também o jogo mal passou por ele. Além disso a falta total de adaptação do playbook de ataque parece ter causado algum impacto, aguardamos mais nas próximas semanas.

A defesa de Atlanta passa por maus bocados

Quando o ataque não consegue ter uma produção tão significativa, recobre a defesa se manter mais tempo em campo, porém a torcida de Atlanta deve manter-se preocupada o safety Keanu Neal sentiu uma lesão, voltou para o jogo porém sentiu novamente um desconforto e saiu da partida, além dele Desmond Trufant, Vic Beasley Jr e Takkarist McKinley sentiram algum desconforto durante o jogo, fora que a defesa manteve-se muito em campo, o que a deixou mais cansada e mais suscetível a erros e consequentemente culminou na derrota.

O atual campeão fez sua estreia e com vitória

Se Matt Ryan não fez uma partida de seu calibre técnico, Nick Foles não chegou nem perto de ser aquele que encantou nos playoffs da temporada passada e levou o "underdog" ao título em cima do New England Patriots o que ressalta que a volta de Carson Wentz se faz necessária. Foram 117 jardas e um total de dezenove completos, entre trinta e quatro tentados, além de claro a famosa "Philly Special" ou nesse caso uma variação, "Philly, Philly", dando o ar da graça novamente. Porém o grande destaque do ataque foi Jay Ajayi, 62 jardas para ele, além de anotar dois touchdowns em cima da defesa de Atlanta.

A agressividade se tornou presente

O ataque de Philadelphia pode ter deixado a desejar em alguns aspectos, mas a defesa foi impecável quando tinha de ser e até aconteceu um "Deja Vú" do divisional round que ocorreu na temporada passada. E com isso, facilitou a vitória dos Eagles na sua estreia em casa.

A formiga atômica, Sproles teve mais uma boa atuação (Reprodução: Twitter/Eagles)

Enfim, a temporada da NFL está de volta e agora é só começar a contemplar ela. Mesmo que o jogo de hoje tenha tido um placar baixo, a vitória veio para o time melhor estruturado, 18-12 para o Eagles.