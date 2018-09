"Sem pânico e resilientes, unidos durante toda a partida", Doug Pederson fala sobre coletivo

Após a estreia nessa quinta-feira (06), Doug Pederson concedeu a famosa coletiva pós jogo e falou de alguns pontos, principalmente sua equipe se comportando como um todo.

"O que aprendi sobre minha equipe essa noite? Muito, na verdade. A maior coisa, de novo, sem pânico na sideline. Resiliência. Resistência. Unidos uns com os outros através de todos os altos e baixos, idas e vindas do jogo, erros e penalidades e claro rotatividade", afirmou.

Ele ainda comentou sobre o ponto principal que levou Philadelphia ao triunfo diante dos Falcons.

"O fator decisivo neste jogo, para mim, foi a nossa linha defensiva e, em seguida, a nossa linha ofensiva, como eles controlavam a linha de scrimmage."

Jay Ajayi teve dois touchdowns nessa noite, além de sessenta e duas jardas terrestres, Doug falou sobre o desempenho dele.

"Nós apenas tentamos encontrar uma "faísca" ofensivamente, seja ele o running back, um esquema de corrida, um ajuste de corrida. Só não conseguimos encontrá-lo no primeiro tempo. No segundo tempo, fizemos alguns ajustes no intervalo, e eu fiz um esforço consciente para mantê-lo lá em algumas dessas corridas.

Finalizando o pós jogo, Pederson falou sobre a situação de Carson Wentz.

"Sobre, sobre ele estar fora por muito mais tempo, mas eu vou deixar você saber, investigar isso um pouco mais e ver onde e por que ele saiu. Mas eu não vou comentar muito mais sobre ele", concluiu.

O Philadelphia Eagles voltará a campo somente no próximo domingo (16) e enfrentará a equipe do Tampa Bay Buccaneers, sem James Winston. Porém jogando em casa.