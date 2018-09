Em tarde de reencontro entre Cousins e Shanahan, Vikings e 49ers estreiam em 2018

Minnesota Vikings e San Francisco 49ers inauguram seu calendário às 14h deste domingo (09), no U.S. Bank Stadium, em Minneapolis. Porém, talvez a grande história da partida esteja ligada a algo que aconteceu no passado.

As atenções estarão voltadas para o head coach Kyle Shanahan e o quarterback Kirk Cousins, que voltam a se encontrar, desta vez em lados opostos. Em 2012 e 2013, Cousins era o signal-caller do Washington Redskins que tinha Shanahan como coordenador ofensivo.

Pelo lado dos donos da casa, a grande notícia é a volta do running back Dalvin Cook. Antes de romper o ligamento cruzado anterior, Cook anotava mais de 120 jardas totais em média nas suas três primeiras partidas como calouro vindo de Florida State. Cook será uma peça fundamental para o andamento do ataque agora comandado por Kirk Cousins.

Falando em estreia, os visitantes também contarão com uma importante contratação de peso. Richard Sherman, cornerback que marcou época no Seattle Seahawks, faz seu primeiro jogo com a camisa do maior rival. Com 28 interceptações e 87 passes desviados nos últimos seis anos, espera-se que Sherman se torne o grande nome de uma secundária que teve muitos problemas na temporada passada.

Outro ponto para se atentar vai ser como Jimmy Garoppolo se comportará após iniciar pela primeira vez uma temporada com os Niners. O quarterback chegou na California em outubro de 2017, substituiu o lesionado C.J. Beathard, titular à época, na Semana 12 e está invicto desde então, com cinco vitórias. A lesão do running back Jeremy McKinnon, que o tirou de toda a temporada, pode ser um fator complicador para Garoppolo. Matt Breida deve assumir a vaga.