Em estreia tímida de Cousins, defesa comanda a vitória dos Vikings contra 49ers

O confronto entre Minnesota Vikings e San Francisco 49ers terminou com a vitória dos mandantes de Minneapolis por 24 a 16. Com ambos os times com número total de jardas bem parecido, o que fez diferença foi a batalha dos turnovers.

Garoppolo que tinha terminado a temporada anterior invicto desde que começou de titular, enfrentou um dos melhores times e defesas da liga e não conseguiu resistir à pressão.

Na estreia de Kirk Cousins pela franquia dos Vikings, um início bom, mas que dá pra render melhores números e resultados mais tranquilos. Completando 20 de 36 passes para 244 jardas e dois touchdowns, foi um dos responsáveis pela vitória da equipe junto com a espetacular defesa de Minnesota. Com três sacks, três interceptações e um fumble forçado, o time de Mike Zimmer deu trabalho para o ataque comandado por Jimmy Garoppolo.

Já a equipe de San Francisco 49ers passa por uma mudança de patamar desde a chegada do quarterback. É preciso ter paciência para que as vitórias e os resultados mais expressivos venham, mas há pontos interessantes a serem observados, principalmente a defesa. Pressionando Cousins, conseguiram três sacks, além de um fumble em cima do running back Dalvin Cook.

Já Garoppolo, embora tenha conseguido algumas big plays, o time não conseguiu finalizar campanhas quando chegava na redzone, o que foi determinante para converter três field goals e se limitar a apenas um touchdown.