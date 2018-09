Volta de Rodgers e estreia de Khalil Mack, o primeiro Sunday Night Football da temporada

Sabemos como funcionou o Packers depois de perder Aaron Rodgers na temporada passada, mas isso não é mais problema. Além de renovar o seu contrato o quarteback de Green Bay está 100%. O jogo será o primeiro da franquia em sua temporada de número cem. Entretanto quem tem roubado a cena nas últimas cenas foi o time de Chicago, Khalil Mack saiu de Oakland e agora será jogador de Chicago, o que foi talvez, o maior movimento dessa offseason.

Fique de olho nos novatos

Que o jogo vai ser bom, isso não tenha dúvidas. Porém, mais um elemento pode deixar o jogo ainda mais divertido, dois novatos de primeiro round devem fazer sua estreia hoje, Roquan Smith e Jaire Alexander, Chicago e Packers, respectivamente. Além deles, Josh Jackson, cornerback novato de IOWA que pode aparecer e Anthony Miller o wide receiver que chegou via draft da universidade de Memphis. Oren Burks é outro que pode fazer sua estreia pelo Green Bay Packers, jogador foi draftado da unviersidade de Vanderbilt.

A nova defesa de Green Bay

Dom Capers foi demitido após o insucesso nas temporadas passadas e Mike Pettine, pupilo de Rex Ryan é o novo coordenador de defesa, além dele, Muhammad (Mo) Wilkerson é mais um reforço que deixa a linha de defesa de Green Bay ainda mais forte. Além dele Alexander, Jackson, Burks, Toomer e Morrison, são novidades que devem acrescentar alguma melhora na defesa, três vieram via draft, um via trade e outro via waivers. A única baixa fica em conta de Josh Jones, o híbrido de safety com cornerback está fora da partida em função de uma lesão.

O ataque de Chicago

Se na temporada passada Mitchell Trubisky ganhou fôlego para a nova temporada. Allen Robinson, Taylor Gabriel e Trey Burton complementam as armas para o segundo anista, além de um head coach que melhorou o desempenho de Alex Smith em Kansas na temporada passada e ganhou sua oportunidade como técnico principal de uma franquia nessa, Matt Nagy tem tudo para melhorar o desempenho desse ataque. A única baixa passa pela linha ofensiva, e é considerável: o melhor jogador da linha ofensiva está fora da partida, Kyle Long, Guard teve uma lesão confirmada e nem treinou durante a semana.

Reprodução (Twitter/Bears)

Tem rivalidade. Tem sunday night football. Tem Aaron Rodgers. Tem Khalil Mack. A premissa é de um grande jogo, do nível da rivalidade entre essas duas franquias, você não pode perder. A NFL está de volta.