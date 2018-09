Aaron Rodgers celebra atuação histórica em vitória sobre os Bears: "Uma das minhas memórias favoritas"

Os Packers estrearam com vitória contra os Bears graças à atuação de gala de Aaron Rodgers no primeiro Sunday Night da temporada regular da NFL. A equipe de Chicago encerrou o terceiro quarto liderando por 20 a 3, mas o quarterback lançou três passes para touchdown no tempo final e levou o esquadrão de Green Bay a finalizar a partida com 24 a 23 no placar do Lambeau Field.

“Não acho que pareceu uma vitória durante grande parte dos 60 minutos, mas foi importante. Era um jogo de divisão, em casa e fez o time lembrar que acreditar uns nos outros é muito importante para mantermos o sucesso.Teria que ser uma lesão muito catastrófica para me tirar do campo na segunda metade. Naquele momento, quando ouvi os gritos da torcida, falei ‘Temos que ganhar isso’. Esse jogo, com certeza, entra como uma das minhas memórias favoritas, especialmente nessa rivalidade”, afirmou o melhor jogador da noite.

O dono da camisa 12 dos Packers sofreu uma lesão no ombro em outubro do ano passado e o confronto contra os Bears marcaria seu retorno aos gramados e o início da 100ª temporada dos cabeças de queijo. Mas a euforia acabou no segundo quarto, quando Rodgers sentiu dores no joelho e deixou o campo. O QB só voltou aos 6 minutos do terceiro quarto para comandar a 40ª vitória de Green Bay em 54 confrontos contra os Bears, nos últimos 26 anos. Com Rodgers em campo, a vantagem é de 16 a 4.

“Aaron Rodgers foi extraordinário, nem consigo dizer o quanto estou orgulhoso. Honestamente, na saída do túnel, eu estava preparado para começar a partida com DeShone Kizer (backup QB). Mas a avaliação do nosso departamento médico (sobre Rodgers) nos deu certeza de que ele estava seguro e pronto para jogar. Foi uma performance tremenda, que fala por si própria e uma das melhores vitórias que já conquistamos em casa”, afirmou Mike McCarthy, head coach dos Packers.

Mike McCarthy observa grande virada de sua equipe no Lambeau Field. Foto: Reprodução/Green Bay Packers

O esquadrão de Green Bay se prepara para receber o Minnesota Vikings às 14h (horário de Brasília), no próximo domingo (16), no Lambeau Field. Já os Bears retornam para casa, onde enfrentam o Seattle Seahawks no Monday Night da semana 2 da NFL, às 21h15 (horário de Brasília).