Sob nova direção, Raiders recebem Rams

Oakland Raiders e Los Angeles Rams sobem ao campo do Oakland Coliseum nesta segunda(10), às 23h20, para fechar a Semana 1 da temporada de 2018 da NFL. É um horário que o novo técnico da equipe da casa Jon Gruden já está bastante acostumado. Gruden comentava os jogos do Monday Night Football na ESPN há nove anos.

O dérbi californiano será um teste de fogo para a linha ofensiva dos Raiders, totalmente recuperada após uma série de lesões em 2017. Na pré-temporada, Gruden já mostrou indícios que pode utilizar formações com até três tight ends para deixar o jogo terrestre fluir com Marshawn Lynch. Missão complicadíssima já que, além de Aaron Donald (eleito o melhor jogador defensivo do ano passado), os Rams agora contam com o defensive tackle Ndamukong Suh, três vezes já selecionado para time All-Pro da NFL.

Outro atrativo do jogo é a remodelada secundária de Los Angeles. Marcus Peters, Aqib Talib, Sam Shields...são diversos nomes de peso que podem acrescentar demais e novamente fazer do setor do coordenador Wade Phillips um dos melhores da liga.

O confronto também terá a narrativa do "mestre contra pupilo". O primeiro trabalho de McVay foi como treinador de wide receivers no Tampa Bay Buccaneers, que tinha Gruden como head coach, exatos dez anos atrás.

As duas equipes já se enfrentaram na pré-temporada de 2018. Em um duelo defensivo, vitória dos Rams por 19 a 15, com boa atuação de Bryce Hager, que conseguiu uma vaga no elenco. Pelo lado dos Raiders, destaque para Marquel Lee (6 tackles, sendo um para perda de jardas, e um sack) e Chris Warren, que passou das 100 jardas e anotou um touchdown. Ambos estão entre os 53 escolhidos para a temporada regular.