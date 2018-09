Mesmo com lesão diagnosticada no cotovelo, Big Ben acredita que pode atuar pelo Steelers no domingo

Ben Roethlisberger apareceu no boletim de lesionados após levar, do calouro Genard Avery, uma pancada no cotovelo durante a última jogada da prorrogação contra o Cleveland Browns, no último domingo (9). Em coletiva nesta quarta-feira, o quarterback tranquilizou a torcida dos Steelers.

“Foi só um choque. O cotovelo está machucado, mas vai ficar tudo bem. Espero não perder nenhum jogo, o plano não é esse”, afirmou o QB. A lesão deve apenas limitar seu trabalho nos treinos ao longo dessa semana.

A equipe de Pittsburgh se prepara para receber o Kansas City, no Heinz Field, no domingo (16). Na última temporada, os Steelers levaram a melhor nos dois encontros com os Chiefs. Em 2016, Big Ben foi decisivo ao lançar para cinco touchdowns. Para a partida de domingo, ele acredita que precisa melhorar na RPO (run-pass option), onde o QB deve ler a secundária da defesa após o snap para decidir se opta pelo passe ou pela corrida.

“Aparentemente, essa é a tendência atual na NFL e no college. Às vezes, é prudente tentar coisas, mas é meio novo para mim e preciso me acostumar e me aperfeiçoar ainda. Isso vai levar tempo, mas vou trabalhar. A defesa dos Chiefs está cheia de novidades e já passei bastante tempo pensando neles", concluiu Roethlisberger.