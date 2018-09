Clássico de divisão e fortes jogos terrestres marcam o confronto entre Cowboys e Giants

O clássico de divisão da NFC Leste, entre Dallas Cowboys e New York Giants marcará o segundo Sunday Night Football às 23:20, neste domingo (16). O confronto marca uma disputa de dois times que tentam uma reconstrução e tem, em suas principais qualidades, o jogo terrestre. Para o lado dos texanos, Ezekiel Elliott em seu terceiro ano e já consolidado como um dos grandes running backs da NFL, enquanto pelo lado dos nova iorquinos, o calouro Saquon Barkley.

Ambas as equipes sofreram derrota em suas estreias e precisam de uma vitória para se aproximarem dos outros dois rivais de divisão que venceram na semana 1. A partida tende a ser equilibrada e muito diferente do que foram os confrontos do ano passado. As saídas de peças importantes e a chegada de reforços, mudam o panorama do jogo em relação ao que foi ano passado quando os Cowboys ganharam os dois jogos.

Os Cowboys perderam peças chaves como Dez Bryant (free agent), Jason Witten (aposentado) e Travis Frederick (lesão). Já pelo lado dos Giants, há uma nova comissão técnica liderada por Pat Shurmur, o draft do “calouro sensação” Barkley parece ter surtido efeito na primeira semana, além de terem reforçado a linha ofensiva com Nate Solder e Will Hernandez. Então, os confrontos que foram dominados por Dallas na temporada passada, podem mudar a partir da noite deste domingo.

Além das novidades, velhos conhecidos prometem manter o alto padrão do clássico. O duelo de Odell Beckham Jr. contra a defesa de Dallas será essencial para o ataque de Nova York não ficar previsível e buscar alternativas no jogo aéreo. Já pelo lado dos Cowboys, Demarcus Lawrence e o forte front seven deverão pressionar o quarterback Eli Manning.

Com times ainda em reconstrução, o duelo será marcado principalmente pela guerra nas trincheiras e conquistas de jardas terrestres. Ambas as equipes investiram pesado nos últimos drafts na posição de running back. Na primeira semana, apenas Ezekiel Elliott (Cowboys) e Saquon Barkley (Giants) marcaram touchdowns para suas equipes nas derrotas para Panthers e Jaguars, respectivamente.

O futebol americano é imprevisível, tudo pode acontecer e em clássico de divisão, os jogadores estão ainda com mais vontade de vencer. Embora as franquias não estejam em suas melhores fases, um Sunday Night Football com jovens potenciais será prato cheio para os amantes da bola oval e das estratégias que serão usadas para o melhor sair vencedor no AT&T Stadium.