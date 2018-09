Bortles em dia de Brady e Jaguars se vingam da final da AFC

O jogo entre Jacksonville Jaguars e New England Patriots foi tão quente quanto a temperatura acima dos 30ºC que marcavam os termômetros da cidade da Flórida. E em uma revanche da final da AFC da temporada passada, o time da casa foi dominante desde o início no ataque e na defesa. Com isso, os Jaguars caminham para a segunda vitória seguida, liderando a divisão, enquanto os Patriots encontram a primeira derrota.

A grande questão do jogo era o que os Jaguars poderiam fazer sem a principal estrela da franquia, o running back Leonard Fournette. No entanto, a estrela de Blake Bortles apareceu, principalmente nos dois primeiros quartos da partida em que a equipe de Jacksonville abriu 21 a 3 no placar. Distribuindo bem os passes para nove atletas diferentes, anotando quatro touchdowns e chegando a marca das 377 jardas aéreas, o quarterback conseguiu ter o controle da partida. Keelan Cole foi o principal wide receiver e destaque ofensivo recebendo as bolas com 116 jardas e um touchdown.

+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics

Diferente do que foi a final da AFC em janeiro deste ano, os Jaguars foram agressivos e dessa vez não se preocuparam apenas em gastar o relógio. Embora tenha tomado alguns sustos no final do terceiro período e início do quarto, quando começou a sofrer turnovers, a defesa apareceu com Dante Fowler forçando fumble em cima de Tom Brady.

O time do New England Patriots, assim como no último encontro entre as equipes, começou bastante tímido, não conseguindo fazer as leituras do jogo de Bortles e com um ataque ineficiente, errando até field goal. Brady só começou a encontrar seu jogo, após a defesa dos atuais vice-campeões começaram a forçar turnovers como o fumble contra D.J. Chark e uma interceptação. Mas a grande desvantagem do time de Belichick e contra a forte defesa de Marrone não deu chances para a franquia visitante.

Com isso, o Jacksonville Jaguars consegue se vingar do New England Patriots e garantir a primeira vitória sobre o rival em temporada regular desde a sua história. Os dois favoritos em suas divisões ainda podem se reencontrar nos playoffs e dar outra dose de um excelente jogo de futebol americano para os amantes da bola oval. A equipe da Flórida volta a jogar na semana 3 contra Titans, em clássico de divisão, enquanto a franquia de Boston viaja para Detroit para um reencontro com o ex coordenador defensivo, Matt Patricia.