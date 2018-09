Cleveland Browns e NY Jets se enfrentam no Thursday Night em busca de afirmação

Os Browns recebem os Jets no FirstEnergy Stadium para um importante duelo nesta quinta-feira (20), às 21h20 (horário de Brasília). As equipes protagonizam o Thursday Night Football que abre a Semana 3 da NFL. O esquadrão de Cleveland começou a temporada com um empate e uma derrota, mas chega como favorito para o duelo contra os nova-iorquinos.

A imprensa de Ohio acredita que a melhor forma de provar a evolução dos Browns é uma vitória em casa diante da audiência da televisão nacional. Para conquistar o primeiro resultado positivo desde dezembro de 2016, o time conta com uma defesa sólida aliada a inexperiência do jovem quarterback adversário, Sam Darnold. O calouro teve boas performances até aqui e lançou para 344 jardas na derrota para o Miami Dolphins no último domingo (16), mas sofreu duas interceptações.

Além disso, os Jets enfrentam um sequência de três jogos em 11 dias, incluindo um Monday Night na estreia. Nesse cenário, a participação no TNF ainda implica numa semana de treinamentos mais curta e um menor período de recuperação para os jogadores.

O head coach dos Brows, Hue Jackson, acredita que o caminho da vitória está traçado. “Acho que estamos mais perto do que nunca. Tivemos chances de ganhar até o fim dos dois último jogos, só precisamos encontrar o caminho e fazer jogadas suficientes que nos tragam oportunidade de assegurar a vitória", afirmou Jackson.

Se um novato lidera de um lado, do outro joga um velho conhecido. Tyrod Taylor, QB de Cleveland, defendeu o Buffallo Bills nas últimas três temporadas, pela AFC Leste. Taylor venceu quatro das seis partidas que começou jogando contra os Jets, lançando oito touchdowns e correndo para outros dois, além de duas interceptações. Pelos Browns, Taylor soma dois TD's e 10 sacks em dois jogos, o segundo maior índice da liga.

O veterano segue com a titularidade enquanto Baker Mayfield observa da sideline. O calouro foi a primeira escolha geral do Draft desse ano, mas só atuou nos minutos finais do empate contra o Pittsburgh Steelers e da derrota contra para o New Orleans Saints. Os dois resultados negativos entraram para a sequência de 36 partidas sem vitórias dos Browns.

O head coach dos Jets, Todd Bowles, garantiu que não vai deixar seu time cair na armadilha de pensar que será um jogo fácil. “Sabemos que eles têm um ótimo time. Estamos na NFL e não jogamos contra o passado de ninguém. Apenas jogamos semanas após semanas. Esperamos um jogo duro e sabemos que teremos", concluiu o treinador.