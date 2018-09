Matt Patricia recebe os Patriots em busca da primeira vitória dos Lions na temporada

Nesse domingo (23), o Detroit Lions recebe o New England Patriots no terceiro jogo da temporada regular. Ambos os times vêm de derrotas, o time da casa perdeu para San Francisco 49ers por 30 a 27, já os visitantes do jogo desta noite perderam para o Jacksonville Jaguars por 31 a 20.

Além da derrota para o time de São Francisco, os Lions também haviam perdido para o New York Jets na primeira semana da temporada, por 48 a 17. Mas para o jogo contra o time dos Patriots, os Lions confiam no grande conhecimento do seu head coach, Matt Patricia, para vencerem a partida. O atual treinador do time de Detroit trabalhou em New England de 2004 até o ano passado, tendo vencido três vezes o Super Bowl, ao lado de Bill Belichick, seu rival do jogo desse domingo.

Para sair vitorioso do confronto os Lions esperam uma volta por cima do seu quarterback, Matthew Stafford, que nesses dois primeiros jogos da temporada já sofreu 4 turnovers, e acertou 61 de 99 passes tentados. Além de buscar uma consistência defensiva maior, já que o time tomou 78 pontos nos dois jogos disputados.

Os Patriots, que na primeira semana venceram o Houston Texans por 27 a 20. Querem voltar aos bons resultados após uma derrota expressiva contra os Jaguars que mesmo sem contar com uma de suas principais peças, o running back, Leonard Fournette, foram guiados a vitória pelo quarterback, Blake Bortles.

Para o jogo em Detroit o time de New England, pode contar com novidade, o wide receiver, Josh Gordon, que chegou recentemente do Cleveland Browns deve estar à disposição do time na sideline. Entretanto, a equipe de Foxboro, leva a Detroit algumas preocupações, o tight end, Rob Gronkowski, que já havia sido pouco acionado na derrota para os Jaguars, teve lesão no tornozelo constatada e não estará em condições ideais pro jogo desse domingo.