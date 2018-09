Big Ben fez magia e levou o Steelers ao triunfo sobre o Buccaneers

<h3><strong>Começo promissor</strong></h3> <p>Com o <strong>Buccaneers</strong> jogando em casa, seu início foi avassalador. Anotou o primeiro <em>touchdown</em> do jogo e deixou o ataque de <strong>Pittsburgh</strong> bem desconfortável. Mas no segundo quarto do <strong><em>Monday Night Football</em></strong>, <strong>Big Ben </strong>começou a distribuir mais a bola e utilizar mais de seu <em>running back</em>. <strong>Antonio Brown</strong> teve uma partida bem discreta, mas anotou seu <em>touchdow</em>n solo, além dele, <strong>Vance McDonald</strong> e <strong>Ryan Switzer </strong>conseguiram recepções para <em>touchdown</em>. A defesa de Pittsburgh conseguiu se ajustar durante a partida e teve uma recepção retornada para <em>touchdown</em>.</p> <h3><strong>Eles tentaram</strong></h3> <p>Em Tampa não era esperada outra atitude senão correr atrás de um resultado que parecia perdido. Foram dezessete pontos no segundo tempo enquanto os <strong>Steelers </strong>não fizeram absolutamente nada. <strong>Ryan Fitzpatrick</strong> teve um jogo para 411 jardas, <strong>Mike Evans</strong>, <strong>Chris Godwin</strong> e <strong>Cameron Brate</strong> anotaram <em>touchdown</em> por parte dos Buccaneers. Além deles, na defesa, <strong>Justin Evans</strong> anotou uma interceptação ainda no primeiro tempo em cima de <strong>Ben Roethlisberger</strong>. E nos minutos finais o ataque de Tampa ainda teve a chance de tentar virar a partida mas, a defesa de Pittsburgh foi eficaz e o ataque adversário nada pode fazer.</p> <p><strong><a href="https://www.futfanatics.com.br/?utm_source=vavel%20brasil&utm_medium=link&utm_content=home" onclick="window.open(this.href, '', 'resizable=no,status=no,location=no,toolbar=no,menubar=no,fullscreen=no,scrollbars=no,dependent=no'); return false;" rel="nofollow">+ Confira ofertas de nosso parceiro Futfanatics</a> </strong></p> <h3><strong>Um novo quarterback?</strong></h3> <p>Com uma nova semana chegando e depois das atuações fantásticas de Ryan Fitzpatrick, o <em>quarterback</em> voltará para o banco na semana quatro, quando <strong>Jameis Winston</strong> voltar de suspensão ou simplesmente será mantido para a continuidade da temporada.<br /> Lembrando que Ryan teve números plausíveis e lidera o time muito bem nessa temporada. O histórico diz isso: duas vitórias e uma derrota. Esse problema ficará nas mãos do <em>head coach</em> <strong>Dirk Koetter</strong>.</p> <p>Os Steelers voltam a campo no próximo <strong><em>Sunday Night Football</em></strong> em um grande duelo, contra o <strong>Baltimore Ravens</strong>. Já os Buccaneers vão até Chicago enfrentar o time liderado por <strong>Khalil Mack</strong>, no próximo domingo (30), às 14 horas no horário de Brasília.</p>