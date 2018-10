Curtição, pó e cadeia. Veja como foi a comemoração dos Broncos pós vitória

Após vencer o Arizona Cardinals por 45 a 10, os jogadores da franquia do Colorado se empolgaram um pouco nas comemorações. Alguns videos vazados na internet mostram jogadores da equipe em situações comprometedoras. Como personagens principais da noite aparecem: Adam "Pac Man" Jones, Brandon Marshall, Emmanuel Sanders e o quarterback reserva Chad Kelly.

Segundo o site TMZ, vários jogadores foram flagrados passando uma espécie de pó no rosto. O linebacker Brandon Marshall teria aparecido com uma bolsa cheia do desconhecido pó branco e Sanders aparece fazendo uso do mesmo material. O cornerback “Pacman” Jones, envolvido em outras polemicas quando era jogador do Cincinnati Bengals, também foi flagrado nas filmagens.

Chad Kelly, mais uma vez, se tornou personagem de polêmicas. O jogador, que viveu momentos conturbados no futebol americano universitario, voltou a aprontar. Dessa vez ele foi flagrado na mesma festa que os companheiros, extremamente alterado, porém esse foi apenas o inicio da noite para o jogador. Segundo a CBS, ele não terminou a noite com os amigos da franquia. O quarterback teria sido preso na cidade de Englewood por invadir uma residência completamente fora de si.

Segundo o proprietário do imóvel invadido, o jogador precisou ser expulso com golpes de um cano de PVC, depois que ele se sentou no sofá e importunou os moradores do local. O Denver Broncos divulgou um cominicado lamentando a atitude do alteta, mas ainda não relatou nada sobre o acontecimento com os outros jogadores.

Vale lembrar que Kelly foi expulso da Faculdade de Clemson devido a problemas de comportamento e depois, já atuando em Ole Miss, agrediu uma pessoa durante uma confusão em um evento do High School de se irmão. Alem disso o atleta também teve problemas com a atriz de filmes adultos Mia Khalifa, durante a passagem pelo Mississipi.

O futuro do quarterbak reserva dos Broncos pode estar em jogo após esta confusão. Escolhido na ultima escolha geral do draft de 2016, tradicionalmente chamada de Mr. Irrelevant, Kelly conseguiu a vaga de primeiro reserva na pré temporada, vencendo Paxton Lynch. O jogador é sobrinho de Jim Kelly, ex-astro da NFL, e mostrou muito talento no futebol universitário, mas ainda não teve oportunidade de mostrar suas qualidades em um jogo de temporada regular. Possivelmente, está confusão pode selar sua passagem pelos Broncos.