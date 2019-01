Guia playoffs NFL: entenda o caminho até o Super Bowl LIII

A temporada regular da NFL chegou ao fim depois de 17 semanas e restam apenas 12 times, que começam neste sábado (5) os duelos da fase mata-mata da Liga, denominada como playoffs. Este guia detalha a definição das equipes classificadas, o chaveamento dos jogos e a história do Super Bowl, o evento esportivo mais valioso do mundo.

Campeões de divisão e Wild Card

A Liga é formada por 32 times igualmente divididos em duas conferências: Americana (AFC) e Nacional (NFC), sendo que cada uma conta ainda com outras quatro divisões: Norte, Sul, Leste e Oeste. Cada divisão é composta por quatro equipes. O melhor time de cada divisão sagra-se campeão divisional e assim garante vaga nos playoffs. Esses são ranqueados em quatro posições, numa pontuação baseada no número de vitórias, empates e derrotas de cada equipe, sendo que o empate equivale a meia vitória e meia derrota.

O New Orleans Saints terminou a temporada regular de 2018 com 13 vitórias e três derrotas, se tornando o time com melhor aproveitamento da NFC, seguido por Los Angeles Rams (13-3), Chicago Bears (12-4) e Dallas Cowboys (10-6). Quando duas equipes apresentam a mesma campanha, o confronto direto entre essas serve como critério de desempate para definir as colocações.

Já o ranking da AFC é composto respectivamente por Kansas City Chiefs (12-4), New England Patriots (11-5), Houston Texans (11-5) e Baltimore Ravens (10-6). Portanto, tem-se a definição de oito equipes e restam quatro vagas. Essas são concedidas aos dois melhores times da AFC e da NFC que não venceram suas divisões, o chamado Wild Card. Nesse formato, uma mesma divisão pode ter até três equipes classificadas aos playoffs.

O ranking da NFC para o mata-mata de 2019 fica completo com Seattle Seawhaws (10-6) na quinta posição e Philadelphia Eagles (9-7), atual campeão da Liga, na sexta. Já a AFC conta ainda com Los Angeles Chargers (12-4) e Indianapolis Colts (10-6). Mesmo que um time de Wild Card tenha campanha superior a um vencedor de divisão, ele só pode ocupar as duas últimas posições do ranking. É essa ordem que define o chaveamento, com o melhor ranqueado enfrentando o pior, e os mandos de campo.

Hora do kickoff

Chaveamento playoffs NFL 18/19. Foto: Reprodução/NFL

Definidos os classificados e o chaveamento, o kickoff (chute que inicia cada partida) é dado e começam os playoffs da NFL, sem jogo de ida e volta ou séries. A primeira rodada é chamada de Rodada Wild Card e acontece nos dias 5 e 6/1. Por serem os campeões divisionais com as melhores campanhas de suas respectivas conferências, Saints, Rams, Chiefs e Patriots descansarão nessa fase.

Na sequência, tem-se a Rodada Divisional, com quatro partidas realizadas entre os dias 12 e 13/1. Desses duelos saem os dois melhores times da AFC, que disputam, no dia 20/1, o título de campeão da conferência Americana. O mesmo acontece na NFC. Os vencedores de cada chave se enfrentam na grande final, denominada como Super Bowl, sendo esse o único momento dos playoffs em que há um confronto entre conferências.

Super Bowl LIII

Tom Brady exibe seus cinco anéis. Foto: Reprodução/ Twitter New England Patriots

O campeão da AFC da temporada 18/19 enfrenta o campeão da NFC no Super Bowl LIII, que acontece no dia 3/2, às 21h30 (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, casa do Atlanta Falcons, com capacidade para até 75 mil pessoas. A sede da partida é previamente escolhida e independe do desempenho das equipes.

O Super Bowl é o evento esportivo mais valioso do mundo e o de maior audiência na televisão americana, com a publicidade mais cara desse meio. A partida ainda conta com o Halftime Show, show que preenche o intervalo do jogo e já recebeu ícones como Michael Jackson, Beyoncé, Red Hot Chili Peppers e Bruno Mars. As atrações do SB LIII serão a banda de pop Maroon 5 e o rapper Travis Scott, ambos americanos.

Nos últimos anos, a data da final também se consagrou como o segundo dia de maior consumo de comida nos Estados Unidos, perdendo apenas para o dia de ação de graças, o Thanksgiving. Durante o jogo, cada espectador consome, em média, 1.500 calorias.

A equipe que vence o Super Bowl ergue o troféu Vince Lombardi e ganha um anel personalizado. O maior campeão é o Pittsburgh Steelers, com seis conquistas, triunfo que pode ser igualado por New England Patriots e Dallas Cowboys nessa temporada. A final é marcada também pela consagração do MVP, jogador mais valioso da temporada.

No Brasil, a ESPN detém os direitos exclusivos de transmissão dos playoffs da NFL. Segundo a transmissora, na última edição, a audiência dessa fase superou em 79% a média da temporada regular. Acompanhe aqui na VAVEL todos os detalhes dos playoffs da temporada 18/19 da NFL.