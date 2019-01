Experiência x juventude: LA Chargers enfrenta Baltimore Ravens nos playoffs da NFL

A rodada de Wildcard dos playoffs da NFL continua neste domingo (6) e o Los Angeles Chargers (12-4) visita o Baltimore Ravens (10-6) no M&T Bank Field Stadium, às 16h05 (horário de Brasília). O jogo será o primeiro encontro das equipes na pós-temporada, mas o embate da semana 16 ainda está fresco na memória dos jogadores e torcedores.

Na Califórnia, os Ravens venceram por 22 a 10 com uma grande atuação defensiva. No duelo dos quarterbacks, o jovem Lamar Jackson lançou para 204 jardas, enquanto o experiente Philip Rivers sofreu duas interceptações e lançou para 181. O resultado colocou a equipe de Baltimore no controle definitivo da AFC Norte, título que não conquistava desde 2012, ano em que venceu o Super Bowl.

Reencontro com os corvos

Lamar Jackson. Foto: Reprodução/Baltimore Ravens

Seis anos depois, Baltimore volta a receber um jogo de pós-temporada. Em 2012, era Joe Flacco que lançava as bolas. Hoje, o QB está no banco e assiste às ótimas performances de Jackson. O garoto de 21 anos assumiu o ataque no dia 18/11 e, desde então, foram seis vitórias em sete jogos. O calouro será o QB mais jovem a começar um jogo de playoff na história da Liga.

A força ofensiva dos Ravens está no jogo terrestre, acumulando 230 jardas corridas por jogo no comando de Jackson, que lançou apenas 23 vezes por partida. Na defesa, a equipe é a que nos cede jardas por jogo (284,1). Portanto, olho nos linebackers C.J.Mosley e Terrell Suggs e nos defensive backs Marlon Humprey e Eric Weddle.

No time de especialistas, contam com o kicker Justin Tucker, que perdeu apenas quatro field goals nessa temporada, sendo que dois foram bloqueados, e tem 90.1% de aproveitamento na carreira, o melhor da história da NFL.

aposta na experiência e na eficiência de Rivers

Philip Rivers. Foto: Reprodução/LA Chargers

A equipe californiana ficou com o Wildcard da AFC e fará sua primeira aparição nos playoffs desde 2013 e segunda desde 2010. Mas a experiência em pós-temporada ainda joga do lado dos Chargers. O quarterback Philip Rivers, com 37 anos e em ação desde 2004, acumula nove jogos de playoffs. Nessa temporada, o QB tem um rating de 105,5 e completou 68,3% dos passes que lançou.

A eficiência do ataque passa também pelo running back Melvin Gordon e pelo wide receiver Keenan Allen. Ambos jogaram lesionados na semana 16 e voltam bem mais fortes para a partida deste domingo. Na defesa, o destaque é o defensive end Joey Bosa, com quatro sacks em seis jogos. Se nas últimas duas temporadas, a equipe de LA acionou sete kickers, parece que agora acharam a solução. O calouro Michael Badgley acertou 15 dos 16 field goals que chutou em 2018 e inspira tranquilidade para os Chargers.

Quem levar a melhor nessa decisão enfrenta o New England Patriots (11-5), no Gilette Stadium, no próximo domingo (13).