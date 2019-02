Super Bowl LIII é mais um capítulo da dinastia do New England Patriots

Após ter perdido o Super Bowl LII para o Philadelphia Eagles em 4 de fevereiro do ano passado, a pergunta que ficou no ar era: será que a dinastia do New England Patriots vai acabar? A resposta veio na atual temporada e a certeza de que não é possível duvidar da dupla Tom Brady e Bill Belichick. A franquia chega ao Super Bowl LIII, em Atlanta, e e é a nona vez dos últimos dezessete anos que a equipe chega a grande final.

O temporada de 2018 para os Patriots não começou da forma mais desejada. Logo na pré-temporada perdeu Isaiah Wynn, calouro de linha ofensiva e primeira escolha da franquia no último draft. E Tom Brady, vencedor de cinco anéis de Super Bowl, ficou longe de mostrar suas melhores performances.

O quarterback e líder da franquia de Boston foi apenas o sétimo que mais lançou jardas aéreas, enquanto que no ano anterior tinha sido o líder dessa estatística. Além disso, foram apenas 29 touchdowns e 11 interceptações contra 32 touchdowns e somente 8 interceptações na temporada passada. Houve um declínio técnico em Brady, líder da equipe, mas que parece ficar para trás quando tratamos de playoffs.

O New England Patriots, ao longo de toda temporada regular, foi muito além de Tom Brady e seus alvos. A chegada de Sony Michel, running back calouro e escolha de primeira rodada, foi um acréscimo muito positivo para a equipe. E um time que quer chegar forte nos playoffs e disputar uma vaga no Super Bowl precisa estabelecer um bom jogo terrestre. O ataque corrido dos Patriots, chamado de monstro de três cabeças e formado por Michel, James White e Rex Burkhead, foi responsável por dezoito touchdowns e a quinta melhor marca em jardas por jogo (127,3).

A franquia, que parecia não ter a consistência de anos anteriores ao longo da temporada, conseguiu estabelecer uma campanha positiva com onze vitórias e cinco derrotas. A garantia de folgar na primeira semana de playoffs veio só nas últimas duas semanas, com duas vitórias contra o Buffalo Bills e o New York Jets, e contando com tropeços do Houston Texans.

Chegando na pós-temporada o time do New England Patriots se transforma e parece uma verdadeira máquina de vencer. A equipe tem o melhor ataque geral, o melhor jogo terrestre, Tom Brady tem sido o GOAT que todos conhecem, Michel tem liderado as estatísticas de jardas corridas, Julian Edelman líder em jardas recebidas e dessa forma os Pats chegam em mais um Super Bowl.

O DNA de vencedores está enraizado na franquia de Foxborough desde que Bill Belichick e Tom Brady fazem parceria. Mas o time vai além desses dois nomes, pois há toda uma estrutura e mentalidade vitoriosa. A dinastia não acabou e não parece ter fim, ainda mais que o quarterback da equipe disse, em entrevista recente a ESPN, que pretende jogar até os 45 anos. O Super Bowl LIII a ser disputado em Atlanta, no Mercedes-Benz Stadium, pode ser mais um de outros palcos que virão para Brady e companhia.