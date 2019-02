Um grande time, uma grande equipe técnica e uma grande organização

​​​​​​​A imagem mais comum na NFL depois dos anos 2000, se repete pela sexta vez no Super Bowl LIII. O New England Patriots se iguala ao Pittsburgh Steelers como maiores campeões da liga, com 6 títulos.

O head coach dos Patriots, Bill Belichick, exaltou a defesa como grande fator da vitória e disse também sobre a atuação da linha ofensiva: "Movimentamos muito bem a bola, mas não conseguimos pontuar". Tanto Belichick quanto Tom Brady, quarterback dos Patriots, falaram sobre o avanço do time: “A evolução da equipe durante a temporada e principalmente na pós-temporada foram essenciais para a conquista do título”. A equipe teve um mau início de temporada chegando a perder 2 dos primeiros 3 jogos, mas com o decorrer das semanas conseguiu se acertar e classificar como segundo na AFC.

Os playoffs demonstraram nítida evolução da defesa, que era o elo mais fraco do time na temporada e contra um bom ataque dos Chargers na semifinal de conferência, e contra o Chiefs do MVP da temporada, Patrick Mahomes, na final de conferência, foi um grande fator nos resultados.

O Super Bowl serviu para coroar essa evolução dessa linha. A defesa cedeu apenas 3 pontos para o segundo melhor ataque da NFL, que tinha média de 32 pontos por partida na temporada regular e anulou o quarterback adversário, Jared Goff, não permitindo touchdowns a ele e garantindo o título da franquia.

Tom Brady

O craque se tornou o jogador com maior número de títulos da história da NFL (6). LeBron James atual melhor jogador de basquete do mundo, brincou em suas redes sociais dizendo: “Brady é o GOAT”, GOAT é a sigla da frase Greatest of All Times, “Maior de todos os tempos” em tradução livre do inglês.

Com 41 anos, Brady se tornou o mais velho jogador a conquistar um Super Bowl e prometeu que jogará no mínimo até os 45 anos, assim os fãs esperam mais quebras de recordes do quarterback que não apresenta nenhum sinal de queda de rendimento e conta com o melhor head coach da NFL.