O Brasil pode estar mais próximo de receber um jogo da NFL

A NFL, principal liga de futebol americano dos Estados Unidos, pode estar desembarcando no Brasil. Nessa terça-feira (5), a colunista do jornal Folha de São Paulo Monica Bergamo informou que a prefeitura da cidade estuda trazer uma partida oficial da liga norte-americana.

Dono da segunda maior audiência da NFL fora dos Estados Unidos, o Brasil conta com um número de fãs por volta dos 20 milhões e esse cálculo aumenta a cada dia, exaltando o crescimento de 800% da audiência entre 2013 e 2016. Antes disso a NFL já vem investindo no Brasil promovendo eventos que aumentam a força da marca no país.

Como reportou Monica, representantes da liga devem visitar a capital paulista em março. A cidade conta com 4 possíveis locais para a realização do evento, sendo eles o Pacaembu, Morumbi, Allianz Parque e Arena Corinthians. Segundo apurações a arena corintiana seria o local favorito para o evento, devido a modernidade e por ter sediado uma Copa do Mundo há 5 anos.

O Brasil esteve muito próximo de sediar o jogo das estrelas da NFL de 2017, mais conhecido como Pro Bowl, o confronto entre os melhores jogadores das conferências AFC e NFC. O evento seria sediado no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, mas a liga optou pela cidade de Orlando.

A possível entrada de São Paulo no cenário da NFL, seria mais um evento da NFL International Series, que desde 2007 realiza jogos fora dos Estados Unidos. Na Inglaterra os estádios de Wembley e o White Hart Lane, ambos na cidade de Londres, e no México o estádio Azteca, na Cidade do México, já recebem com frequência jogos da temporada regular. Para 2019 estão programadas quatro partidas na Inglaterra e uma no México.