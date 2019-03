Aldo fala sobre renovação com UFC e revanche contra McGregor: “Não vejo essa luta acontecendo”

José Aldo, ex-campeão peso pena do Ultimate Figthing Championship (UFC), falou na coletiva de imprensa de apresentação do evento 237, que acontecerá no Rio de Janeiro no próximo dia 11 de maio. O manauense enfrentará Alexander Volkanovski no evento.

Aldo falou sobre a luta com Connor McGregor, que recentemente anunciou aposentadoria. Na ocasião, o brasileiro foi derrotado em 13 segundos com um único soco. Ele assumiu que não enxerga a revanche acontecendo e exaltou a carreira: “Carreira brilhante, expandiu o esporte, mas não vejo essa luta acontecendo. Ele se aposentou, e na minha cabeça a revanche deveria ser imediata”.

Foto: Luis Araujo/VAVEL Brasil

Com contrato próximo do fim, o lutador falou sobre uma possível renovação, mas disse que vai avaliar propostas e ver o que é mais vantajoso para sua carreira: “Estou aberta a novas propostas, estou ouvindo e avaliando o que é melhor. Sempre que entrei no octógono foi pensando em vencer, nunca em dinheiro. Minha revanche com o McGregor seria por honra. Hoje sonho em seguir o boxe, onde dá para faturar uma grana também. Acho que é a hora da nova geração (no UFC), mas estou analisando”.

Sobre a internação nas última semanas e o risco de perder o evento em casa, Aldo revelou que pensou em desistir, mas que já está se recuperando e vai para luta: “Pensei em sair da luta. Eu nem queria ficar no hospital, mas não conseguia botar o pé do chão. Estou me recuperando, um treino por dia, e espero na semana que vem estar 100%”.

Título, sequência no UFC, luta contra Anthony Pettis. Aldo deixou em aberto, mas revelou desejo de título.