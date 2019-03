Minotouro convoca torcida para UFC Rio e fala sobre preparação para luta: "Período de sparring"

Começaram os preparativos para o UFC 237, que acontecerá no Rio de Janeiro no próximo dia 11 de maio, na Jeunesse Arena. Nesta manhã, no Copacabana Palace, aconteceu a coletiva de imprensa do evento, com a presença de estrelas do MMA, incluindo Rogério Nogueira, que lutará contra Ryan Spann.

Na décima edição do evento no Rio, Minotouro é um dos veteranos no card principal. Ele comentou o fato de estar entre as lendas do esporte nesta edição do UFC: "Para mim está sendo emocionante poder voltar a lutar no Rio de Janeiro, na cidade onde nasci. Achei um vídeo no instagram do Rodrigo (Minotauro) ainda garoto, uns 25 anos, dizendo que queria se aposentar quando o esporte fosse conhecido no Brasil como era no Japão na época. Nem tinha nada nos Estados Unidos ainda, o esporte ainda era no Japão. Hoje eu enxergo essa realidade no Brasil, então estar lutando na minha casa, perto da minha família e amigos, tem um sabor muito especial. Sou muito agradecido de estar em um card como esse, com José Aldo, a Jessica, Anderson. É um sentimento de gratidão".

Quando perguntado sobre uma luta em que gostaria de fazer antes de se aposentar, Rogério lembrou a derrota para Maurício Shogun e disse que seria ótimo enfrentá-lo novamente: "Gostaria de enfrentar o Shogun novamente. Na nossa última luta (2015) não achei o resultado justo", disse o lutador, que na ocasião perdeu por decisão unânime dos juízes.

(Foto: Luis Araújo/VAVEL Brasil)

Focado na luta com Ryan Spann, Minotouro falou à VAVEL Brasil como anda sua preparação para luta: "Está a todo vapor. Falta um pouco mais de um mês e to bastante motivado por estar lutando em casa, perto da minha casa. A preparação já está no período de sparring. Estou fazendo bastante, para entrar na parte final, que é mais parte física e sparring, para chegar no dia 11 de maio e fazer uma grande apresentação para vocês".

Também à VAVEL, o lutador meio-pesado convocou a torcida para o evento na Barra, falou da expectativa para venda de ingressos e exaltou o card: "Vai ser um UFC histórico, com um card sensacional. Vão estar lutando José Aldo, a Jéssica 'Bate-Estaca' e meu amigo Anderson Silva. Vai ser um super card. Comprem seu ingresso e vão lá nos prestigiar. Não percam tempo, porque o card tá sensacional e eu tenho certeza que os ingressos vão esgotar na primeira semana. A expectativa é que esgote no primeiro dia. UFC Rio vai ser sensacional", finalizou.